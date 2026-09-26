Tổ chức FAO bàn giao trang thiết bị ứng phó thiên tai cho Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Trịnh Tường

Ngày 25/9, Văn phòng Đại diện Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) tại Việt Nam, Đoàn công tác Đại sứ quán Canada phối hợp với Trung tâm Khuyến nông – Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, các đơn vị đối tác và UBND xã Trịnh Tường tổ chức thăm địa bàn hưởng lợi của dự án “Phục hồi sinh kế bền vững, ưu tiên yếu tố giới, cho các tỉnh miền núi phía Bắc bị ảnh hưởng bởi bão Yagi” và bàn giao trang thiết bị ứng phó thiên tai cho Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Trịnh Tường.

Quang cảnh chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã trao đổi với UBND xã và các hộ dân hưởng lợi về kết quả hỗ trợ phục hồi sinh kế sau bão Yagi; việc hỗ trợ phiếu đổi vật tư nông nghiệp; tập huấn sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và các hoạt động thực hành tại cộng đồng.

Tại chương trình, đại diện dự án đã bàn giao bộ trang thiết bị, dụng cụ ứng phó khẩn cấp cho cộng đồng và chính quyền địa phương, gồm: 1 máy cưa, 2 ba lô, 2 loa cầm tay, 20 mũ phòng hộ, 20 đèn pin, 20 đôi găng tay, 20 áo mưa, 20 đôi ủng, 20 chiếc còi và 20 áo phao.

Bàn giao bộ trang thiết bị, dụng cụ ứng phó khẩn cấp cho cộng đồng và chính quyền địa phương

UBND xã Trịnh Tường mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của Chính phủ Canada và FAO trong hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất nông nghiệp; nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó thiên tai và xây dựng khả năng chống chịu lâu dài của cộng đồng, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và ổn định đời sống Nhân dân trên địa bàn.

Dự án do Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada (GAC) tài trợ thông qua FAO đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão Yagi trên địa bàn xã Trịnh Tường. Qua 2 đợt hỗ trợ trong tháng 11 - 12/2025 và tháng 5/2026, dự án đã hỗ trợ vật tư nông nghiệp với tổng kinh phí gần 2, 6 tỷ đồng, trực tiếp giúp hàng trăm hộ dân khôi phục sản xuất, từng bước ổn định sinh kế. Cùng với hỗ trợ vật tư sản xuất, dự án chú trọng nâng cao năng lực thích ứng và ứng phó thiên tai tại cơ sở. Đã có 188 người dân tham gia 6 lớp tập huấn về sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu; 35 cán bộ thuộc lực lượng ứng phó thiên tai của xã được tập huấn về kỹ năng ứng phó với thiên tai.