Tổ chức diễn đàn thương mại điện tử xuyên biên giới

Theo kế hoạch, sự kiện diễn ra từ ngày 7 đến 9/12, nhằm thúc đẩy kết nối thương mại quốc tế, phát triển logistics và mở rộng thị trường xuất khẩu cho doanh nghiệp.

Với chủ đề “Việt Nam - Cửa ngõ kết nối các hệ sinh thái xuyên biên giới”, diễn đàn hướng đến xây dựng không gian trao đổi về chính sách, xu hướng, mô hình và giải pháp phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới; tăng cường hợp tác giữa cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp.

Phiên diễn đàn chính thức dự kiến tổ chức ngày 8/12 tại Trung tâm Hành chính thành phố. Hoạt động triển lãm, giới thiệu giải pháp và kết nối doanh nghiệp diễn ra trong hai ngày 7 và 8/12; ngày 9/12 tổ chức khảo sát thực địa các hệ sinh thái phát triển trọng điểm của Đà Nẵng.

Điểm nhấn của sự kiện là khu vực triển lãm dự kiến có khoảng 50 gian hàng, ưu tiên các doanh nghiệp xuất khẩu, nền tảng thương mại điện tử, đơn vị logistics, thanh toán số, công nghệ và sản phẩm có tiềm năng tiếp cận thị trường quốc tế. Các phiên kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B), doanh nghiệp với cơ quan quản lý (B2G), kết nối đầu tư và công nghệ được tổ chức nhằm thúc đẩy tìm kiếm đối tác, mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh.

Đặc biệt, diễn đàn tập trung kết nối thương mại điện tử xuyên biên giới với hệ thống logistics, chuỗi cung ứng, cảng biển và Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Các đại biểu dự kiến tham gia hai tuyến khảo sát, gồm hạ tầng thương mại, logistics, Khu thương mại tự do, Khu công nghệ cao; và hệ sinh thái công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển.

Theo định hướng phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2026 - 2030, Sở Công Thương thành phố chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh mở rộng thị trường trên các nền tảng số, kết nối đơn vị vận chuyển, thanh toán và hệ thống phân phối.

Việc tổ chức GCBES 2026 được kỳ vọng tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp xuất khẩu, cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP, đặc sản và hàng thủ công địa phương tiếp cận đối tác quốc tế, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thông qua diễn đàn, Đà Nẵng cũng hướng đến quảng bá môi trường đầu tư, lợi thế hạ tầng logistics và các hệ sinh thái công nghệ, qua đó nâng cao vai trò kết nối thương mại quốc tế của thành phố.