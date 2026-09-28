Tổ chức diễn đàn “Lắng nghe dân nói” tại phường Đô Vinh

Chiều 28-9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa phối hợp với cấp ủy, chính quyền phường Đô Vinh tổ chức Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” năm 2026. Ông Lê Văn Hoan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo phường Đô Vinh chủ trì diễn đàn.

Tại diễn đàn, lãnh đạo phường Đô Vinh thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026. Theo đó, kinh tế địa phương tiếp tục duy trì ổn định, tổng giá trị sản xuất các ngành ước đạt hơn 2.752,6 tỷ đồng, bằng khoảng 80% kế hoạch năm. Trong đó, công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng 74,1%; thương mại - dịch vụ tiếp tục duy trì hoạt động ổn định. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 27,5 tỷ đồng, bằng 156,22% kế hoạch năm. Công tác an sinh xã hội, đầu tư hạ tầng, quản lý đô thị, chăm lo đời sống người dân tiếp tục được quan tâm.

Ông Lê Văn Hoan cùng các đại biểu tại diễn đàn.

Các đại biểu tham dự diễn đàn.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, người dân đã nêu nhiều ý kiến liên quan trực tiếp đến đời sống và hoạt động tại khu dân cư. Trong đó, đề nghị quan tâm bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các tổ dân phố, tạo điều kiện hỗ trợ người dân thực hiện một số thủ tục hành chính ngay tại khu dân cư nhằm giảm thời gian, chi phí đi lại; xem xét kinh phí hoạt động của tổ dân phố và các lực lượng ở cơ sở. Người dân cũng kiến nghị nâng cấp, bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực nút giao Phan Đăng Lưu - Kênh G2; tháo gỡ vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm tại chợ, khu vực gần trường học và các điểm kinh doanh thực phẩm. Một số ý kiến đề nghị có thêm giải pháp hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, tạo sinh kế, liên kết tiêu thụ nông sản; cải thiện nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất tại khu vực Núi Ngỗng.

Các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo phường và đại diện các phòng, ban chuyên môn trực tiếp trao đổi, giải đáp tại diễn đàn. Những vấn đề cần thêm thời gian xử lý được tiếp thu, tổng hợp để tiếp tục xem xét, giải quyết.

Người dân phát biểu ý kiến tại diễn đàn.

Kết luận diễn đàn, ông Lê Văn Hoan đề nghị UBND phường và các phòng, ban chuyên môn rà soát, phân loại đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của người dân. Tập trung giải quyết những vấn đề thiết thực liên quan đến hạ tầng, môi trường, thủ tục hành chính và đời sống dân sinh. Đặc biệt, nghiên cứu bố trí máy tính, máy in, kết nối mạng và hướng dẫn thực hiện một số thủ tục hành chính đơn giản tại nhà văn hóa, điểm sinh hoạt tổ dân phố. Phối hợp cải thiện hệ thống cấp nước sinh hoạt tại khu vực Núi Ngỗng và tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất. Kết quả, tiến độ giải quyết cần được công khai để người dân theo dõi, giám sát.

Ông Lê Văn Hoan phát biểu tại diễn đàn.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức thành viên phát huy vai trò giám sát, theo dõi việc thực hiện những nội dung đã trao đổi, trả lời tại diễn đàn. Tiếp tục duy trì các kênh “Lắng nghe dân nói” tại khu dân cư, qua đó kịp thời nắm bắt và góp phần giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

DẠ NGUYỆT