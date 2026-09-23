Tổ chức 'Đêm hội trăng rằm' cho gần 400 trẻ em phường Hòa Khánh

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: T.CÔNG

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thanh Phương; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng đông đảo phụ huynh và trẻ em.

Trong không khí rộn ràng của tiếng trống lân, các em được nghe đọc thư chúc Tết Trung thu, xem biểu diễn lân và nhận những phần quà từ lãnh đạo thành phố, các cơ quan, đoàn thể.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu phát biểu tại chương trình. Ảnh: T.CÔNG

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu chia sẻ, con em của những người lao động phải làm ca, tăng ca hoặc gia đình còn khó khăn có thể chưa được đón một mùa Trung thu trọn vẹn. Chương trình thể hiện sự quan tâm, đồng hành của thành phố, với mong muốn mọi trẻ em đều được chăm lo.

Lãnh đạo thành phố tặng học bổng cho các em tại chương trình. Ảnh: T.CÔNG

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu đề nghị các cấp, ngành và địa phương xác định chăm lo cho trẻ em là nhiệm vụ thường xuyên; thực hiện kịp thời chính sách an sinh, nâng cao chất lượng môi trường sống, trường học và điểm vui chơi tại các khu vực tập trung đông công nhân.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tặng quà hỗ trợ cho con em công nhân, người lao động. Ảnh: T.CÔNG

Việc hỗ trợ trẻ em yếu thế cần thiết thực, lâu dài, gắn với quyền học tập, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ an toàn và hỗ trợ tâm lý. Đồng thời đề nghị tổ chức các hoạt động vui chơi phù hợp, phòng chống tai nạn thương tích và huy động sự chung tay của doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm.

Gửi lời chúc các em có một đêm Trung thu vui tươi, Phó Chủ tịch UBND thành phố mong các em chăm ngoan, học tốt trong năm học mới 2026 - 2027; các bậc cha mẹ cần dành thời gian lắng nghe, yêu thương và đồng hành cùng con trong quá trình trưởng thành.

Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố và lãnh đạo phường Hòa Khánh trao quà cho các em. Ảnh: T.CÔNG

Dịp này, chương trình trao 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Liên đoàn Lao động thành phố trao 250 suất quà; Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố trao 50 suất; UBND phường Hòa Khánh trao 106 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng.

Ngoài ra, các em còn được thưởng thức chương trình múa lân, trống hội, ca nhạc và giao lưu cùng chú Cuội, chị Hằng với nhiều phần quà thú vị tại đêm hội.