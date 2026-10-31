Tổ chức đêm giao lưu âm nhạc trong khuôn khổ Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hỗ trợ vận động nguồn kinh phí xã hội hóa để tổ chức Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 tại Gia Lai, UBND tỉnh Gia Lai thống nhất chủ trương tổ chức đêm giao lưu âm nhạc phục vụ nhân dân và du khách trong khuôn khổ Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026.

Đêm giao lưu sẽ có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Đêm giao lưu âm nhạc dự kiến sẽ diễn ra vào tối 8/11 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, Gia Lai. Đêm giao lưu được thực hiện từ nguồn hỗ trợ của các ca sĩ, nhạc sĩ và nhà tài trợ.

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện; chịu trách nhiệm về nội dung, chương trình, bảo đảm chất lượng nghệ thuật, an ninh, trật tự, an toàn và các điều kiện tổ chức chương trình.

Chuỗi sự kiện thuộc Festival cồng chiêng - Tuần lễ hoa Dã quỳ - núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 đang được diễn ra tại Gia Lai với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, nổi bật là trình diễn cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc; giao lưu các đội văn nghệ, nghệ nhân...

Đặc biệt, trong khuôn khổ Festival lần này, sẽ có chương trình nghệ thuật "Đêm hội cồng chiêng" với màn bắn pháo hoa nổ tầm thấp kéo dài 15 phút. Ngoài ra, Festival năm nay hứa hẹn hấp dẫn khán giả trẻ với đêm nhạc có sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng.