Cán bộ Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đối chiếu hồ sơ, sơ đồ mộ chí tại thực địa để xác định khu vực đào tìm hài cốt liệt sĩ Hoàng Văn Tích tại thôn Ban Mai, xã Chiềng Mai.

Trước đó, qua tiếp nhận và xác minh thông tin do Trung tá Quách Văn Đức, nhân viên Quân lực, Trường Sĩ quan Pháo binh, Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa cung cấp, kèm theo sơ đồ mộ chí, ông ngoại của Trung tá Quách Văn Đức là liệt sĩ Hoàng Văn Tích đã anh dũng hy sinh năm 1953 và được đồng đội chôn cất tại bản Mường Mụa nay thuộc thôn Ban Mai, xã Chiềng Mai.

Các lực lượng chức năng đào tìm khu vực nghi có phần mộ liệt sĩ tại thôn Ban Mai, xã Chiềng Mai.

Ngay sau khi đối chiếu tư liệu và khảo sát thực địa, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có phần mộ để tiến hành khai quật. Theo kế hoạch, đợt tìm kiếm, quy tập sẽ diễn ra trong 2 ngày 26 và 27/11.

Lực lượng dân quân thôn Ban Mai hỗ trợ đào tìm hài cốt liệt sĩ.

Tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2 của “Chiến dịch 500 ngày đêm" trên địa bàn tỉnh Sơn La. Tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ.