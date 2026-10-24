Tổ chức đảng là hạt nhân chính trị, đồng hành cùng doanh nghiệp

Tinh thần đó được quy định tại Kế hoạch số 139/KH-TU ngày 23-10-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 19-8-2026 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân. Một nguyên tắc xuyên suốt là cấp ủy phải lãnh đạo sát doanh nghiệp, sát người lao động và lấy hiệu quả, chất lượng làm thước đo.

Lễ kết nạp đảng viên tại chi bộ Nha Khoa Phương Thành.

Kế hoạch xác định TCĐ trong doanh nghiệp là hạt nhân chính trị, là cầu nối tin cậy giữa doanh nghiệp, người lao động với cấp ủy và chính quyền. Vai trò đó được thể hiện qua việc góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, văn hóa doanh nghiệp, tuân thủ các quy định của pháp luật và kỷ luật lao động.

Ranh giới rõ ràng về cơ chế phối hợp giữa cấp ủy, TCĐ với hội đồng quản trị, ban lãnh đạo và chủ doanh nghiệp phải "trên cơ sở tôn trọng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên".

Yêu cầu kiên quyết xử lý việc lợi dụng danh nghĩa TCĐ, chức vụ, quyền hạn của đảng viên để can thiệp trái quy định vào hoạt động quản trị, điều hành, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo cách nhìn này, tổ chức đảng giúp doanh nghiệp giải quyết khó khăn, vướng mắc bằng đối thoại và phối hợp, không thay ban lãnh đạo ra quyết định kinh doanh.

Doanh nghiệp đã có đủ điều kiện phải được thành lập TCĐ. Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện sẽ được phân công cấp ủy viên hoặc đảng viên theo dõi, bồi dưỡng nguồn và xây dựng lộ trình thành lập khi đủ điều kiện. Doanh nghiệp đã có đảng viên chính thức nhưng chưa có TCĐ được cấp ủy có thẩm quyền rà soát, hướng dẫn thành lập.

Kế hoạch đề ra nhiều nhiệm vụ giải pháp trọng tâm với lộ trình từ năm 2026 đến năm 2030. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để cấp ủy, TCĐ, tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, người lao động và đặc biệt là chủ doanh nghiệp thống nhất nhận thức về vị trí của kinh tế tư nhân và ý nghĩa của công tác xây dựng Đảng đối với sự phát triển của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp và người lao động cần nắm rõ điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình kết nạp đảng viên, cũng như việc thành lập và nguyên tắc hoạt động của TCĐ trong doanh nghiệp. Tăng đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời các kiến nghị hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp.

Các mô hình TCĐ hoạt động hiệu quả, doanh nhân và đảng viên tiêu biểu có cách làm đổi mới, sáng tạo sẽ được phát hiện, biểu dương và nhân rộng. Qua đó, chủ doanh nghiệp hiểu rằng TCĐ không chỉ thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, mà còn góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, văn hóa doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh bền vững.

TCĐ trong doanh nghiệp được yêu cầu trở thành hạt nhân chính trị. Đảng viên là nòng cốt trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tuân thủ pháp luật, liêm chính, gương mẫu trong lao động và nâng cao năng suất. TCĐ là cầu nối tin cậy giữa doanh nghiệp, người lao động với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội.

Nội dung và hình thức sinh hoạt đảng phải thiết thực, phù hợp với doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và doanh nghiệp hoạt động trên nhiều địa bàn. Trọng tâm là chấp hành pháp luật, kỷ luật lao động, năng suất, chất lượng, an toàn lao động, quan hệ lao động, văn hóa doanh nghiệp, chuyển đổi số và trách nhiệm xã hội...

Việc kết nạp phải xuất phát từ nguyện vọng chính đáng và tinh thần tự giác phấn đấu của quần chúng, coi trọng động cơ, phẩm chất, đạo đức, năng lực và đóng góp thực chất.

Đối tượng tạo nguồn gồm: Người lao động có thành tích xuất sắc; kỹ sư, chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ quản lý, doanh nhân tiêu biểu và doanh nhân trẻ; người có thành tích nổi bật về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn, dữ liệu lớn; công dân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; và người có uy tín trong tập thể lao động và cộng đồng doanh nghiệp.

Kế hoạch yêu cầu xử lý nghiêm việc lợi dụng danh nghĩa TCĐ hoặc chức vụ của đảng viên để can thiệp trái quy định vào hoạt động quản trị, điều hành, sản xuất kinh doanh...