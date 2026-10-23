Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên ứng dụng iHanoi

Kế hoạch nêu, Cuộc thi nhằm hưởng ứng 25 năm “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ” (4/10/2001 - 4/10/2026); tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn (PCCC và CNCH); các văn bản hướng dẫn thi hành và chủ trương, chỉ đạo của thành phố về công tác PCCC và CNCH; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, kiến thức và kỹ năng PCCC, thoát nạn, CNCH của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô; tạo chuyển biến từ “biết” sang “thực hành”: Trang bị bình chữa cháy, thiết bị báo cháy, cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114”, mở lối thoát nạn thứ hai, sử dụng điện an toàn.

Công an cơ sở hướng dẫn người dân kỹ năng phòng cháy, chữa cháy. Ảnh: N.N

Đối tượng tham gia cuộc thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn thành phố có tài khoản ứng dụng iHanoi; trừ thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng chuyên môn, Tổ Thư ký và cán bộ trực tiếp tham gia vận hành hệ thống Cuộc thi. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH được khuyến khích tham gia nhưng không xét giải.

Về nội dung thi: Tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, chỉ đạo của thành phố về PCCC và CNCH, gồm 4 nhóm nội dung:

Nhóm 1: Lịch sử, ý nghĩa “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ” (4-10); chủ trương của Đảng (Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 31-1-2026 của Ban Bí thư), chính sách pháp luật của nhà nước, Luật Thủ đô năm 2026, chỉ đạo của thành phố về PCCC và CNCH.

Nhóm 2: Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nhóm 3: Kiến thức, kỹ năng PCCC, thoát nạn, CNCH trong hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, nhà nhiều căn hộ, nhà trọ.

Nhóm 4: Trách nhiệm PCCC của cơ sở, hộ kinh doanh; quản lý nhà nước về PCCC; xử phạt vi phạm hành chính (Nghị định số 106/2025/NĐ-CP, Nghị quyết số 76/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố), biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước (Luật Thủ đô năm 2026, Nghị quyết số 20/2026/NQ-HĐND); mô hình, phong trào toàn dân PCCC; chuyển đổi số (Cơ sở dữ liệu PCCC, truyền tin báo cháy, ứng dụng “Báo cháy 114”).

Về hình thức thi: Thi trắc nghiệm trực tuyến trên chuyên mục Cuộc thi tích hợp trên ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi); người dự thi trả lời câu hỏi trực tiếp trên điện thoại thông minh có kết nối internet.

Về phương pháp, thời gian dự thi:

Trình tự các bước dự thi:

Bước 1: Tải, cài đặt ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) trên điện thoại thông minh (CH Play, App Store) hoặc quét mã QR của Cuộc thi.

Bước 2: Đăng nhập ứng dụng iHanoi bằng tài khoản định danh điện tử (VNeID) hoặc tài khoản iHanoi đã đăng ký; mỗi người chỉ sử dụng 1 tài khoản dự thi, thông tin cá nhân chính xác theo Căn cước.

Bước 3: Chọn chuyên mục Cuộc thi trên màn hình chính, đọc Thể lệ, chọn đúng xã, phường nơi cư trú; bấm “Vào thi”.

Bước 4: Trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi dự đoán; bấm “Nộp bài”, “Xác nhận”; hệ thống thông báo kết quả (số câu đúng, thời gian hoàn thành).

Mỗi lượt thi gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm được hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng 300 câu hỏi (theo cơ cấu 4 nhóm nội dung) và 1 câu hỏi dự đoán số người trả lời đúng cả 15 câu hỏi trong tuần thi; thời gian tối đa mỗi lượt thi là 10 phút; mỗi người được tham gia tối đa 3 lượt thi trong mỗi tuần thi; hệ thống lấy kết quả cao nhất để xét giải.

Thời gian dự thi: 2 tuần thi, tuần thứ nhất từ 8h ngày 26-10-2026 đến 23h ngày 1-11-2026; tuần thứ hai từ 8h ngày 2- 11- 2026 đến 23h ngày 8-11-2026.

Công an thành phố là cơ quan thường trực của Ban Tổ chức Cuộc thi, được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; là đầu mối liên hệ, phối hợp với các sở, ngành, UBND các xã, phường; tổ chức tuyên truyền, công bố, phát động Cuộc thi bằng các hình thức phù hợp, sáng tạo, dễ tiếp cận; chỉ đạo các đơn vị thuộc Công an thành phố tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia Cuộc thi…

Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội có nhiệm vụ đưa tin, bài tuyên truyền về Cuộc thi trên sóng phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, mạng xã hội; công bố kết quả theo đề nghị của Ban Tổ chức.

Cơ cấu giải thưởng Giải cá nhân (mỗi tuần thi): 1 giải Nhất: 5.000.000 đồng/giải; 2 giải Nhì: 3.000.000 đồng/giải; 3 giải Ba: 2.000.000 đồng/giải; 5 giải Khuyến khích: 1.000.000 đồng/giải (22.000.000 đồng/tuần; 2 tuần thi: 22 giải, 44.000.000 đồng). Giải tập thể (toàn cuộc thi): 1 giải Nhất: 10.000.000 đồng; 2 giải Nhì: 7.000.000 đồng/giải; 3 giải Ba: 5.000.000 đồng/giải (39.000.000 đồng) dành cho xã, phường có tỷ lệ người dự thi so với dân số trên địa bàn cao nhất (căn cứ số liệu thống kê của hệ thống iHanoi); trường hợp tỷ lệ bằng nhau, xét lần lượt theo tiêu chí phụ: điểm trung bình của người dự thi, tỷ lệ người dự thi trả lời đúng cả 15 câu hỏi. Khen thưởng thành tích: Ngoài giải thưởng Cuộc thi, tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tham mưu, tổ chức, vận hành hạ tầng kỹ thuật, truyền thông, vận động tham gia Cuộc thi được xem xét khen thưởng theo quy định: Tặng Giấy khen của Giám đốc Công an thành phố đối với tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực; đề nghị Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen đối với tập thể, cá nhân có thành tích thực sự tiêu biểu, xuất sắc.