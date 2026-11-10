Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi tiếng Anh “Phụ nữ Khánh Hòa vươn ra thế giới - Speak to Go Global”.

Đối tượng tham gia cuộc thi là cán bộ, hội viên, phụ nữ đang học tập, công tác và sinh sống trên địa bàn tỉnh. Nội dung thi tập trung vào kiến thức tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ sơ cấp và trung cấp; kiến thức cơ bản về các lĩnh vực văn hóa - xã hội, khoa học - tự nhiên, kinh tế - xã hội; thông tin về tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam, thế giới và chương trình “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh”; kiến thức về lối sống xanh, môi trường xanh.

Hội viên, phụ nữ tham gia học tập tại Câu lạc bộ tiếng Anh phường Đô Vinh.

Cuộc thi được tổ chức qua 2 vòng gồm: Vòng sơ loại và vòng chung kết cấp tỉnh. Trong đó, vòng sơ loại diễn ra từ ngày 12 đến 26-11. Thí sinh đăng ký và tham gia thi trắc nghiệm trực tuyến trên nền tảng Microsoft Forms do Ban tổ chức cung cấp. Mỗi thí sinh chỉ được làm bài 1 lần, trả lời 10 câu hỏi.

Sau khi kết thúc vòng sơ loại, Ban tổ chức sẽ tổng hợp kết quả và thành lập 10 đội thi, mỗi đội gồm 10 thành viên, tham gia vòng chung kết cấp tỉnh, dự kiến diễn ra vào tháng 12-2026. Tại vòng này, các đội sẽ thi 3 phần gồm: Khai mở tiềm năng, Bản lĩnh bứt phá và Phụ nữ tỏa sáng. Dự kiến, Ban tổ chức sẽ trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các đội đạt giải tại cuộc thi.

Cuộc thi được tổ chức nhằm cụ thể hóa Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” của Thủ tướng Chính phủ; góp phần thúc đẩy phong trào học tập và sử dụng tiếng Anh trong toàn xã hội, triển khai hiệu quả Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2026 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ về vai trò, tầm quan trọng của tiếng Anh trong học tập, công việc và đời sống; tạo điều kiện để chị em giao lưu, học hỏi, rèn luyện kỹ năng ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển trong giai đoạn hiện nay.