Tổ chức cuộc thi tài năng múa dành cho học sinh, sinh viên toàn quốc

Cuộc thi dự kiến diễn ra trong tháng 11/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Qua cuộc thi, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng tới phát hiện những thí sinh có triển vọng để tiếp tục bồi dưỡng chuyên sâu, xem xét đưa vào các chương trình đào tạo tài năng, trong đó có đào tạo ở nước ngoài.

Đây cũng là cơ hội để các cơ sở đào tạo giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nhìn nhận kết quả đào tạo qua thực hành và tăng cường liên kết trong phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ. Cuộc thi sẽ góp phần làm phong phú cách tiếp cận di sản, khơi gợi sự quan tâm của công chúng đối với nghệ thuật múa, đồng thời kết nối nhà trường, người học với thực tiễn biểu diễn.

Cuộc thi gồm 4 bảng: Bảng A dành cho múa cổ điển châu Âu (ballet) và ballet hiện đại; bảng B dành cho múa đương đại; bảng C dành cho múa dân gian dân tộc và múa truyền thống; bảng D dành cho tài năng biên đạo.

Đối tượng dự thi là học sinh, sinh viên đang học tập tại các cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật trên toàn quốc, trong độ tuổi từ 14 đến 35 tại thời điểm đăng ký. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 bảng thi và tối đa 2 tiết mục hoặc tác phẩm trong mỗi bảng, theo quy định của cuộc thi. Các tác phẩm được khuyến khích khai thác giá trị văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam, phát huy bản sắc dân tộc và những giá trị nhân văn; đồng thời thể hiện tư duy sáng tạo, khả năng tìm tòi ngôn ngữ biểu đạt và sự kết hợp phù hợp giữa kỹ thuật múa với chất liệu truyền thống, hiện đại.