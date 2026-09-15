Tổ chức Cuộc thi Olympic quốc tế tiếng Nga dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam năm 2026

Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Olympic quốc tế tiếng Nga dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam năm 2025. (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Ngày 15/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về Cuộc thi Olympic quốc tế tiếng Nga dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam năm 2026. Cuộc thi được tổ chức bởi Viện tiếng Nga quốc gia mang tên A.X. Pushkin và Trung tâm tiếng Nga A.X. Pushkin, với sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Liên bang Nga.

Cuộc thi nhằm củng cố vị thế của tiếng Nga như một ngôn ngữ giao tiếp quốc tế; khuyến khích, tăng cường sự quan tâm của công dân Việt Nam đối với việc học chuyên sâu tiếng Nga; tăng động lực học tiếng Nga và mong muốn du học tại Liên bang Nga của học sinh, sinh viên Việt Nam; giúp học sinh, sinh viên Việt Nam hiểu biết sâu hơn về nước Nga.

Đối tượng tham dự Cuộc thi là học sinh đang học tiếng Nga tại các trường trung học phổ thông và sinh viên, học viên đang học tiếng Nga tại các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam.

Cuộc thi gồm 2 bảng: bảng dành cho học sinh đang học tiếng Nga tại các trường trung học phổ thông và bảng dành cho sinh viên, học viên đang học tiếng Nga tại các cơ sở giáo dục đại học.

Thí sinh đăng ký dự thi từ ngày 15/9 đến hết ngày 12/10/2026 trên cổng thông tin “Giáo dục bằng tiếng Nga”.

Vòng loại được tổ chức trực tuyến từ ngày 19/10 đến hết ngày 1/11. Căn cứ kết quả vòng loại, Ban Tổ chức lựa chọn tối đa 100 thí sinh tham dự vòng chung kết. Vòng chung kết dự kiến được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội trong khoảng thời gian từ ngày 23/11 đến hết ngày 11/12.

Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 6 thí sinh đoạt giải, gồm 3 học sinh đang học tiếng Nga tại các trường trung học phổ thông và 3 sinh viên đang học tiếng Nga tại các cơ sở giáo dục đại học.

Các thí sinh đạt giải được nhận Bằng khen và Giấy chứng nhận suất học bổng “Khóa thực tập ngôn ngữ mùa hè” kéo dài 1 tháng tại Viện Pushkin.

Thể lệ và thông tin chính thức về Cuộc thi được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và cổng thông tin “Giáo dục bằng tiếng Nga” tại địa chỉ https://pushkininstitute.ru/.