Tổ chức Công đoàn đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn, Đồn Biên phòng Bảo Lâm, xã Đồng Đăng xây dựng mô hình "Vườn-Ao-Chuồng" kiểu mẫu. (Ảnh: PHƯƠNG CHI)

Trong những năm qua chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai đã nhận được hỗ trợ tích cực của Công đoàn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Thông qua nguồn an sinh xã hội của ngân hàng, nhiều hoạt động có ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả như thăm hỏi, trao tặng học bổng đã được trao tặng, góp phần chăm lo cho con đoàn viên, người lao động và học sinh là con phụ nữ nghèo vùng biên giới, vùng khó khăn.

Nối tiếp thành công của chương trình, năm 2026, Công đoàn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam tiếp tục đồng hành, hỗ trợ kinh phí trao tặng học bổng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi suất một triệu đồng bằng tiền mặt và hỗ trợ xây dựng mô hình sinh kế cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới, để tuyên truyền nhân rộng trên địa bàn.

Theo đó, chương trình được triển khai tại 3 tỉnh Tây Ninh, Tuyên Quang, Lạng Sơn với tổng kinh phí 300 triệu đồng.

Đoàn công tác trao học bổng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: PHƯƠNG CHI)

Ngày 14/9, tại xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp một số đơn vị tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Tham dự có đồng chí Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tại chương trình, Ban tổ chức trao học bổng cho 70 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Những suất học bổng góp phần giúp các em có thêm điều kiện học tập trong năm học mới.

Gia đình bà Nguyễn Thị Nha, ở thôn Khòn Kéo, được hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng mô hình “Vườn-Ao-Chuồng”, tạo thêm điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Tổng kinh phí trao học bổng và hỗ trợ mô hình sinh kế là 120 triệu đồng.

Thăm, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bảo Lâm. (Ảnh: PHƯƠNG CHI)

Thông qua các hoạt động hỗ trợ học tập và sinh kế, chương trình góp phần chăm lo phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa bàn biên giới.

Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng các đơn vị đến thăm, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bảo Lâm.