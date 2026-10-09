Các đại biểu và du khách lưu lại khoảnh khắc bên đoàn tàu du lịch “Hành trình về với xứ Trà”. Ảnh: Hà Trần

Ngày 9/10, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam đơn vị liên quan tổ chức chuyến tàu di sản “Hành trình về với xứ Trà” thu hút hơn 220 đại biểu là doanh nghiệp lữ hành, phóng viên báo chí, KOLs và blogger du lịch đến từ Hà Nội và Thái Nguyên tham gia.

Tham gia chuyến tàu hành khách được trải nghiệm không gian quảng bá văn hóa trà kết hợp trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên. Không chỉ vậy, trong suốt hành trình trên tàu, hành khách còn được nghe những làn điệu hát then của các cô gái Tày trong trang phục truyền thống, được mời thưởng thức trà Thái.

Hà Nội đi Thái Nguyên bằng tàu hỏa không chỉ là một phương tiện giao thông đơn thuần mà còn mở ra hành trình khám phá đầy thú vị, đưa du khách qua những cung đường đẹp với cánh đồng xanh mướt, làng quê yên bình. Đây là hình thức du lịch không chỉ gây ấn tượng với khách du lịch lớn tuổi mà cả những người trẻ tuổi. Đặc biệt với du khách nước ngoài.

Các đại biểu và du khách giao lưu với các nghệ sỹ trên đoàn tàu du lịch “Hành trình về với xứ Trà”. Ảnh: Hà Trần

Chị Phạm Thị Hương, Giám đốc Công ty du lịch Nghiêng Complex tại Hà Nội, cảm nhận: Tuy đây không phải là một sản phẩm dịch vụ mới, nhưng du lịch bằng tàu hỏa vẫn được nhiều người yêu thích. Bởi khi di chuyển giữa những địa điểm có khoảng cách gần thì phương tiện tàu hỏa sẽ giúp chúng ta được chiêm nghiệm khung cảnh ấn tượng dọc đường đi.

Sau khi đến Thái Nguyên, các đại biểu dâng hương, tham quan Khu Di tích lịch sử Quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái; tham quan Điểm du lịch cộng đồng xã Tân Cương, Hợp tác xã Trà và Du lịch cộng đồng Tiến Yên, Hợp tác xã Chè Hảo Đạt và Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải.

Cùng ngày, tại cuộc Tọa đàm phát triển sản phẩm du lịch gắn với quảng bá văn hóa trà trên giao thông đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên, các đại biểu là chuyên gia, các các công ty du lịch lữ hành đã nhận đinh, để du lịch tàu hỏa trở thành phân khúc hút khách, bên cạnh đầu tư cải thiện toa tàu theo hướng đồng bộ, hiện đại hơn, các sản phẩm du lịch của tỉnh Thái Nguyên gắn với đường sắt phải bảo đảm được tính trọn gói từ vận chuyển tới nghỉ dưỡng, ăn uống, giải trí. Đưa ra những gói sản phẩm phù hợp với từng đối tường du khách.

Bà Vũ Thị Thu Hường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết, chương trình nhằm phát triển sản phẩm du lịch gắn với văn hóa trà và tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên, đồng thời quảng bá tiềm năng, thế mạnh, những điểm đến và giá trị văn hóa, ẩm thực đặc trưng của địa phương.

Thông qua hoạt động khảo sát, Thái Nguyên mong muốn tăng cường xúc tiến, hợp tác xây dựng sản phẩm, thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch, kết nối thị trường Hà Nội với Thái Nguyên và tạo điều kiện để doanh nghiệp lữ hành tìm kiếm đối tác, mở rộng kinh doanh.

Bà Vũ Thị Thu Hường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên phát biểu khai mạc tọa đàm. Ảnh: Hà Trần

Theo bà Hường, Thái Nguyên có lợi thế về vị trí địa lý, giao thông kết nối với Hà Nội và các tỉnh vùng Việt Bắc, cùng nguồn tài nguyên du lịch phong phú. Toàn tỉnh hiện có 400 di tích được xếp hạng, 45 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và nhiều điểm du lịch sinh thái, lịch sử, cộng đồng giàu bản sắc.

Đặc biệt, văn hóa trà là một trong những lợi thế nổi bật của địa phương. Thái Nguyên hiện có khoảng 22.200 ha chè, 204 sản phẩm chè OCOP đạt từ 3 đến 5 sao; trong đó, có 6 sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia.

Nhiều hợp tác xã, cơ sở sản xuất đã kết hợp trồng, chế biến chè với trải nghiệm du lịch, xây dựng không gian thưởng trà, giới thiệu sản phẩm và văn hóa bản địa, góp phần gia tăng giá trị kinh tế của cây chè. Bà Hường cho biết, địa phương tập trung phát triển bốn dòng sản phẩm chủ đạo, gồm du lịch văn hóa, tâm linh, lịch sử, về nguồn; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; du lịch cộng đồng, nông thôn gắn với văn hóa trà; du lịch MICE, thể thao và khám phá hang động mạo hiểm.

Trong 9 tháng năm 2026, Thái Nguyên ước đón 7.342.871 lượt khách du lịch, tăng 15,4% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế đạt 301.572 lượt, tăng 24,8%. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 10.489 tỷ đồng, tăng 61,7%.

Theo lãnh đạo ngành du lịch Thái Nguyên, kết quả này tạo cơ sở để địa phương tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng liên kết thị trường. Những ý kiến đóng góp tại tọa đàm sẽ giúp hoàn thiện các tour, tuyến, phát triển sản phẩm có sức hấp dẫn đối với khách trong nước và quốc tế.

Ông Phạm Văn Dũng, Phó Trưởng ban Kế hoạch Kinh doanh, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam cho biết, ngành Đường sắt đã phát triển nhiều sản phẩm vận tải gắn với du lịch, văn hóa và di sản, tiêu biểu như đoàn tàu “Hành trình kết nối di sản miền Trung” Huế - Đà Nẵng, “Hà Nội 5 cửa ô” và “Hoa Phượng Đỏ” Hà Nội - Hải Phòng.

Theo ông Dũng, khi đường sắt được kết nối với giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan và dịch vụ đặc trưng của địa phương, đoàn tàu có thể trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn.

Dự kiến, trong thời gian diễn ra Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, từ ngày 30/10 đến ngày 7/11, tỉnh Thái Nguyên sẽ phối hợp tổ chức 6 chuyến tàu du lịch Hà Nội - Thái Nguyên, tạo điều kiện để du khách tham gia các hoạt động của Festival, trải nghiệm những vùng chè nổi tiếng, tham quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và khám phá văn hóa xứ trà.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Hữu Cường, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên giới thiệu 5 chương trình tham quan gắn với tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên, kết nối các vùng chè, di tích lịch sử, điểm du lịch cộng đồng và cảnh quan thiên nhiên.

Chương trình “Tân Cương tinh hoa - Sắc bản Thái Hải” đưa du khách khám phá vùng chè Tân Cương, tìm hiểu quy trình sản xuất, thưởng trà và trải nghiệm văn hóa cộng đồng tại Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải.

Chương trình thứ hai kết nối vùng chè Cầu Đá, La Bằng với Hồ Núi Cốc, kết hợp trải nghiệm sản xuất chè, khám phá cảnh quan thiên nhiên và du lịch sinh thái.

Hành trình “Huyền tích Đuổm - Hương trà Khê Cốc” đưa du khách tham quan Đền Đuổm, tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa gắn với danh tướng Dương Tự Minh và trải nghiệm văn hóa trà địa phương.

Chương trình “Mây ngàn Shan Tuyết - Vọng nước Hồ Ba Bể” được thiết kế theo hành trình hai ngày, kết nối vùng chè Shan Tuyết Bằng Phúc với Hồ Ba Bể, động Hua Mạ và các điểm đến gắn với đời sống cộng đồng.

Trong khi đó, “Sắc màu di sản - Hương trà Trại Cài” kết hợp tham quan di tích, trải nghiệm vùng chè Trại Cài, tìm hiểu quy trình chế biến trà, khám phá Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và các hoạt động của Festival Trà.

Theo ông Cường, các chương trình kết hợp vận chuyển đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên với ô tô trung chuyển, tạo thuận lợi cho du khách tiếp cận các điểm tham quan, làng nghề, hợp tác xã chè và khu du lịch cộng đồng.