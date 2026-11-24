Dự buổi làm việc có Đại tá Đào Nguyên Hoạt, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Cà Mau; lãnh đạo Đảng uỷ, UBND 2 xã: Khánh Lâm, U Minh, cùng đại diện Đồn Biên phòng Khánh Hội và Đồn Biên phòng Khánh Tiến.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi về quy mô, nội dung, địa điểm và những hoạt động trọng tâm của chương trình. Trong đó, chú trọng chăm lo Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn.

Các hoạt động dự kiến gồm thăm hỏi, tặng quà, trao học bổng, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; tổ chức hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, giao lưu Quân - Dân; đồng thời hỗ trợ sinh kế và thực hiện các công trình an sinh xã hội phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương.

Ông Huỳnh Minh Nguyên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Khánh Lâm, trao đổi các nội dung phối hợp tổ chức chương trình.

Ông Huỳnh Khánh Duy, Phó Chủ tịch UBND xã U Minh, báo cáo công tác chuẩn bị và đề xuất địa điểm tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2027.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Đào Nguyên Hoạt, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh yêu cầu tổ chức chương trình chu đáo, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng.

Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh đề nghị Đảng uỷ, UBND 2 xã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với lực lượng biên phòng rà soát kỹ các đối tượng thụ hưởng; huy động, vận động các nguồn lực xã hội, doanh nghiệp, mạnh thường quân cùng chăm lo Tết cho Nhân dân.

Đồn Biên phòng Khánh Hội và Đồn Biên phòng Khánh Tiến chủ động tham mưu, phối hợp chặt chẽ với địa phương xây dựng kế hoạch, kết nối các nguồn hỗ trợ, phân công nhiệm vụ cụ thể và thường xuyên đôn đốc tiến độ thực hiện.

Đại tá Đào Nguyên Hoạt, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Cà Mau, định hướng các nội dung phối hợp tổ chức chương trình.

Theo yêu cầu của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, 2 địa phương hoàn thành xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức chương trình và gửi về Ban Chỉ huy trước ngày 10/12/2026. Qua đó, bảo đảm công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, mang đến mùa Xuân ấm áp, nghĩa tình cho Nhân dân trên địa bàn./.