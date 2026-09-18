Tổ chức chương trình Trung thu cho 212 học sinh điểm trường Giang Ly

Chiều 18-9, tại Trường Tiểu học Tây Khánh Vĩnh (điểm trường Giang Ly), Chi đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa phối hợp với Trường Tiểu học Tây Khánh Vĩnh; đoàn cơ sở, chi đoàn các sở, ban, ngành và đơn vị đồng hành tổ chức chương trình Trung thu “Vầng trăng yêu thương” năm 2026 cho 212 học sinh.

Tại chương trình, các em được tham gia nhiều hoạt động như: Bữa ăn yêu thương; cắt tóc; giao lưu văn nghệ; xem ảo thuật; múa lân và vui Tết Trung thu.

Các em học sinh xem văn nghệ tại chương trình.

Dịp này, Ban tổ chức trao 35 suất học bổng, trị giá 200.000 đồng/suất, cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập; trao tặng 1 tivi 65 inch phục vụ hoạt động sinh hoạt tập thể, giáo dục, tuyên truyền và hỗ trợ nhà trường trong quá trình chuyển đổi số. Ban Tổ chức cũng trao 212 suất quà Trung thu cho các em học sinh, mỗi suất gồm bánh, kẹo, sữa và lồng đèn.

Ban tổ chức trao học bổng cho các em học sinh.

Ban tổ chức trao quà trung thu cho các em học sinh.

Đại diện nhà trường nhận tivi do Ban tổ chức chương trình trao tặng.

Ban tổ chức chương trình nhận thư cảm ơn từ nhà trường

Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm tạo không khí vui tươi, giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Trung thu đủ đầy hơn; đồng thời thể hiện tinh thần tình nguyện, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong việc chăm lo, đồng hành cùng thiếu nhi.