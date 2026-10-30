Tổ chức chương trình “Người cha trách nhiệm - Chia sẻ yêu thương” tại xã Cam Lâm

Chiều 30-10, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ban Quản lý Dự án UNFPA và xã Cam Lâm tổ chức sự kiện truyền thông “Người cha trách nhiệm - Chia sẻ yêu thương”. Chương trình có chủ đề: “Cha con đồng hành - Cơm lành canh ngọt”, thuộc Dự án “Xây dựng mô hình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại tỉnh Khánh Hòa” do Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) tài trợ.

Tại đây, các thành viên của 5 câu lạc bộ “Người cha trách nhiệm” trên địa bàn xã Cam Lâm đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, thể hiện sự đồng hành, gắn kết, chia sẻ trách nhiệm của người cha, con trai với mẹ và bé gái trong gia đình. Theo đó, mỗi đội thi, gồm cha và con trai được phát 300.000 đồng để mua các nguyên liệu tươi ngon, dinh dưỡng, chuẩn bị cho một bữa cơm gia đình. Sau khi có nguyên liệu, cha và con trai trổ tài vào bếp, chế biến món ăn, trình bày sản phẩm và giới thiệu món ăn của mình.

Cha và con trai cùng đi chợ, nấu ăn với chủ đề “Cha con đồng hành - Cơm lành canh ngọt”.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, các gia đình đã tham gia trò chơi “Việc nhà - Việc của ai” bằng cách thể hiện sự chung tay, sẻ chia giữa các thành viên trong gia đình đối với công việc hàng ngày như: Nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, đưa đón con và hỗ trợ con học tập, chăm sóc ông bà…

Ban tổ chức tặng hoa chúc mừng các đội tham dự.

Thông qua hoạt động trải nghiệm, chương trình giúp người tham gia nhận thức rõ hơn về ý nghĩa của việc chia sẻ công việc gia đình, tăng cường giao tiếp, gắn kết giữa cha và con. Đồng thời, khuyến khích nam giới chủ động thực hiện bình đẳng giới, chia sẻ trách nhiệm chăm sóc gia đình.