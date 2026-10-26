Ảnh minh họa: ITN.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cơ bản thống nhất với phương án và quy mô tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 do UBND TP Hà Nội đề xuất, đồng thời yêu cầu bảo đảm để nhân dân được tham gia và thụ hưởng đầy đủ.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TP Hà Nội khẩn trương hoàn thiện, ban hành kế hoạch tổ chức chương trình; chủ trì, phối hợp với Bộ VH,TT&DL, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan xây dựng kịch bản chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể.

Chương trình phải được tổ chức trang trọng, sáng tạo, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, có sức lan tỏa, phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 và Thông báo số 524/TB-VPCP ngày 13/10/2026 của Văn phòng Chính phủ.

Đài Truyền hình Việt Nam cùng các bộ liên quan được đề nghị cử đại diện lãnh đạo tham gia Ban tổ chức, phối hợp với Hà Nội trong việc bố trí lực lượng biểu diễn, địa điểm tổ chức, truyền hình trực tiếp, tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự và các điều kiện cần thiết khác.

Đặc biệt, yêu cầu bảo đảm để nhân dân được tham gia và thụ hưởng đầy đủ được nhấn mạnh trong chỉ đạo của Phó Thủ tướng. Đây là định hướng quan trọng trong công tác tổ chức, nhằm bảo đảm chương trình không chỉ được triển khai trang trọng, an toàn mà còn tạo điều kiện để người dân trực tiếp tiếp cận, thưởng thức các giá trị văn hóa nghệ thuật, đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam.