Văn phòng Chính phủ mới có Công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về việc tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Trước đó, ngày 22/10/2026, UBND TP Hà Nội có Tờ trình số 418/TTr-UBND trình Thủ tướng Chính phủ về phương án tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Xem xét đề xuất của Hà Nội, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cơ bản thống nhất với báo cáo, đề xuất và kiến nghị của UBND Thành phố về phương án, quy mô tổ chức chương trình. Đồng thời, yêu cầu bảo đảm tạo điều kiện để Nhân dân được tham gia, thụ hưởng đầy đủ các hoạt động theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam.

Phó Thủ tướng giao UBND TP Hà Nội khẩn trương hoàn thiện, ban hành kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt; chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan liên quan xây dựng kịch bản chi tiết, phân công rõ trách nhiệm thực hiện.

Việc tổ chức chương trình phải bảo đảm trang trọng, sáng tạo, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, có sức lan tỏa, thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 và Thông báo số 524/TB-VPCP ngày 13/10/2026 của Văn phòng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam và các Bộ: Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cử đại diện lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt.

Các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với TP Hà Nội trong việc bố trí lực lượng tham gia biểu diễn, địa điểm tổ chức, truyền hình trực tiếp, công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự và các điều kiện cần thiết khác theo quy định.