Tổ chức chương trình 'Mẹ đỡ đầu-Trao yêu thương-Thắp sáng ước mơ đến trường'

Quang cảnh chương trình - Ảnh: H.T

Thông qua chương trình, Hội LHPN xã Sen Ngư đã tiếp nhận tổng nguồn lực hỗ trợ gần 190 triệu đồng. Từ nguồn lực này, hội tiếp tục triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu-Trao yêu thương-Thắp sáng ước mơ đến trường”, đồng hành cùng 12 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi em được hỗ trợ 6 triệu đồng/năm, góp phần chia sẻ khó khăn, tạo điều kiện để các em yên tâm học tập, vững bước đến trường.

Hỗ trợ 6 triệu đồng/năm cho các em trong chương trình “Mẹ đỡ đầu-Trao yêu thương-Thắp sáng ước mơ đến trường” - Ảnh: H.T

Dịp này, Hội LHPN xã Sen Ngư cũng trao 9 mô hình sinh kế tặng hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi mô hình trị giá 3 triệu đồng; trao 20 suất quà của Công ty CP Tập đoàn Quốc tế BALIOGO cho các em học học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trao mô hình sinh kế tặng các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn - Ảnh: H.T

Những hoạt động thiết thực của Hội LHPN xã Sen Ngư không chỉ mang ý nghĩa về vật chất mà còn lan tỏa tinh thần "Tương thân tương ái", “Lá lành đùm lá rách” trong cộng đồng. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức hội trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ, trẻ em, đồng thời chung tay thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.