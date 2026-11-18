Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026.

Theo Ban tổ chức, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026 nhằm gắn kết Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), tạo thành chuỗi hoạt động văn hóa cộng đồng liên tục, thiết thực, có chiều sâu và sức lan tỏa mạnh mẽ. Thông qua các hoạt động này, thành phố Đồng Nai mong muốn tạo đợt sinh hoạt văn hóa rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân; tôn vinh các giá trị văn hóa, đồng thời giới thiệu, quảng bá di sản, du lịch, ẩm thực và những sản phẩm đặc trưng của vùng đất có bề dày hơn 328 năm hình thành và phát triển.

Với chủ đề: Đồng Nai - Dòng chảy kết nối, thành phố vươn xa, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026 diễn ra từ ngày 18 – 24/11, được triển khai đồng loạt ở nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố, trọng tâm là 24 chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch. Xuyên suốt Tuần Văn hóa, người dân và du khách sẽ được hòa mình vào không gian lễ hội rực rỡ sắc màu, thưởng thức nhiều chương trình nghệ thuật, giao lưu văn hóa, trình diễn áo dài, trang phục dân tộc với sự tham gia biểu diễn của Hoa hậu, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2025; giao lưu hữu nghị với Tổng lãnh sự quán các nước tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam.

Người dân thành phố Đồng trải nghiệm dệt thổ cẩm tại Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026.

Cùng với đó, người dân và du khách còn được trải nghiệm các không gian: Hồn Việt - Sắc Đồng Nai, Bếp Việt - Vị Đồng Nai, trải nghiệm trên con đường di sản, kết hợp trình diễn thời trang các dân tộc, đờn ca tài tử và ẩm thực địa phương... Tuần văn hóa còn diễn ra các hoạt động tọa đàm nâng cao vai trò các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; tọa đàm Du lịch xanh Đồng Nai - từ nhận thức đến hành động giảm phát thải.

Tại 95 xã, phường trên địa bàn thành phố cũng đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao hướng về cơ sở, khu công nghiệp... tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân tham gia, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út phát biểu tại Lễ khai mạc Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út cho biết, Đồng Nai tự hào là vùng đất cách mạng kiên trung, ghi dấu nhiều trang sử hào hùng của dân tộc. Từ Phú Riềng Đỏ – một trong những cái nôi của phong trào công nhân cách mạng, đến Chiến khu Đ, căn cứ Tà Thiết và những chiến công vang dội trên chiến trường miền Đông Nam Bộ; trong đó, Chiến thắng Phước Long và Xuân Lộc mãi là biểu tượng của ý chí quật cường, lòng yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Bên cạnh những giá trị lịch sử, Đồng Nai còn được thiên nhiên ưu đãi với nhiều cảnh quan sinh thái đặc sắc như dòng sông Đồng Nai hiền hòa, gắn liền với lịch sử và văn hóa vùng Đông Nam Bộ, hồ Trị An rộng lớn, núi Chứa Chan, núi Bà Rá hùng vĩ cùng Vườn quốc gia Cát Tiên, Vườn quốc gia Bù Gia Mập là những lá phổi xanh, kho tàng đa dạng sinh học quý giá của đất nước.

Người dân thành phố Đồng trải nghiệm nét đặc sắc văn hóa ẩm thực của đồng bào dân tộc tại Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út nhấn mạnh, chủ đề “Đồng Nai - Dòng chảy kết nối, thành phố vươn xa” không chỉ thể hiện tinh thần của Tuần lễ Văn hóa mà còn gửi gắm tầm nhìn, khát vọng phát triển của thành phố trong giai đoạn mới. Đó là sự kết nối giữa truyền thống với hiện đại, di sản với sáng tạo, văn hóa với du lịch, thương mại và hội nhập quốc tế; hướng đến xây dựng Đồng Nai không chỉ năng động, hiện đại, giàu mạnh về kinh tế mà còn giàu bản sắc, nghĩa tình và hạnh phúc, trong đó văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển.