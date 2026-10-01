Tổ chức chuỗi hoạt động gắn kết Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18-11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 sẽ được kết nối thành chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc trên phạm vi cả nước. Ảnh: M.H

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30-9-2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, trong đó xác định nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm tổ chức các hoạt động thiết thực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng và toàn xã hội.

Theo Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, ngày 24-11 hằng năm được xác định là Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây là dịp tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc; khẳng định vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển đất nước.

Đồng thời, các hoạt động nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận, nâng cao mức thụ hưởng văn hóa của nhân dân, khuyến khích đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân sáng tạo và trao truyền các giá trị văn hóa, góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.

Trên cơ sở thống nhất với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kết nối Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18-11 với Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, hình thành chuỗi hoạt động liên tục trong tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc. Các hoạt động được tổ chức tại cộng đồng dân cư, khu dân cư, thôn, tổ dân phố và địa bàn cơ sở trên toàn quốc, bảo đảm trang trọng, rộng khắp, phong phú, sinh động, vui tươi, ý nghĩa và hiệu quả.

Điểm nhấn trong phương thức tổ chức là lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể tham gia, sáng tạo và thụ hưởng các hoạt động văn hóa. Các hoạt động phải gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của từng địa phương, vùng, miền; tăng cường trải nghiệm tại cộng đồng, thiết chế văn hóa và không gian công cộng, khắc phục tình trạng hành chính hóa, phô trương, hình thức, tránh lãng phí và tiêu cực.

Chương trình hoạt động được định hướng phong phú, đa dạng, sáng tạo và giàu bản sắc, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng địa phương, cộng đồng. Trong đó, các địa phương tổ chức liên hoan văn hóa, văn nghệ, ẩm thực; trình diễn dân ca, dân vũ, nhạc cụ, trang phục truyền thống; tổ chức trò chơi dân gian, các môn thể thao dân tộc, thực hành và truyền dạy di sản văn hóa truyền thống cùng những hoạt động văn hóa, sáng tạo khác.

Các thiết chế văn hóa, bảo tàng, thư viện, di tích, nhà văn hóa và không gian sáng tạo được khai thác hiệu quả để tổ chức trưng bày, triển lãm, chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật, giao lưu tác giả, tác phẩm. Hình thức tổ chức lưu động được chú trọng nhằm đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa của người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Một nội dung đáng chú ý là yêu cầu mỗi địa phương cấp tỉnh, thành phố và cấp xã, phường lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm, câu chuyện hoặc không gian văn hóa tiêu biểu để giới thiệu, quảng bá, gắn với xúc tiến, kích cầu du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa. Mỗi xã, phường lựa chọn ít nhất một hoạt động hoặc mô hình phù hợp để tiếp tục duy trì, phát huy sau Ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng cộng đồng văn hóa cơ sở giàu bản sắc, sáng - xanh - sạch - đẹp.

Cùng với đó, công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua truyền thông đa phương tiện, chuyển đổi số, thực tế ảo và trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm giới thiệu những câu chuyện văn hóa đặc sắc đến cộng đồng, gia đình, người dân trên mọi miền Tổ quốc, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao khẩn trương hoàn thành, đưa vào sử dụng Nền tảng Bản đồ số văn hóa Việt Nam trước ngày 15-11-2026.

Tại Hà Nội, UBND thành phố được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể để tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, bảo đảm chất lượng nghệ thuật, trang trọng, sáng tạo, an toàn, tiết kiệm và có sức lan tỏa.

Đối với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội được đề nghị hướng dẫn tổ chức đồng loạt vào ngày 18-11-2026, gắn với kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam; đồng thời triển khai các hoạt động liên tục trong tuần đến ngày 24-11-2026. Các hoạt động gắn với phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phát động, phát huy vai trò cộng đồng trong bảo tồn văn hóa truyền thống, xây dựng gia đình, khu dân cư, thôn, tổ dân phố văn hóa và nếp sống văn minh.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức và toàn thể nhân dân tích cực tham gia, ủng hộ chuỗi hoạt động; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận văn hóa, trong đó có việc miễn, giảm phí, lệ phí tham quan, vé vào cửa và các chi phí liên quan tại bảo tàng, di tích, danh lam thắng cảnh, khu vui chơi giải trí và thiết chế văn hóa, thể thao…