Tổ chức cho người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Theo kết luận điều tra, đầu năm 2026, bị can Hữu được một đối tượng tại Campuchia yêu cầu đưa một người Trung Quốc từ Campuchia về Việt Nam và hứa trả tiền công.

Do cần tiền tiêu xài cá nhân, Hữu đồng ý thực hiện.

Bị can Nguyễn Chí Hữu (áo đen)

Theo thỏa thuận, ngày 09/6/2026, đối tượng trên đã đưa người Trung Quốc đến ấp Thạnh Phú, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang và giao cho Hữu, sau đó quay trở lại Campuchia.

Trong quá trình Hữu đưa người Trung Quốc đến địa điểm tiếp theo thì bị Tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, tỉnh An Giang tuần tra, phát hiện và bắt giữ.

Hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép xâm phạm các quy định của pháp luật về quản lý xuất cảnh, nhập cảnh, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại khu vực biên giới.

Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi.