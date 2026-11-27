UBND thành phố thống nhất cho phép sử dụng mặt bằng và triển khai phương án tổ chức Chợ hoa Tết tại khu vực vỉa hè các tuyến đường xung quanh Cung Thể thao Tiên Sơn (phía tiếp giáp Cung Thể thao Tiên Sơn), phường Hòa Cường, theo phương án do Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng lập.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, quản lý hoạt động Chợ hoa Tết Đinh Mùi năm 2027 và thực hiện quản lý tài chính theo quy định.

Việc tổ chức Chợ hoa Tết phải bảo đảm công khai, minh bạch, an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng chịu trách nhiệm về công tác thu, chi đúng quy định, không đề nghị hỗ trợ từ nguồn ngân sách thành phố và các vấn đề phát sinh có liên quan.

UBND thành phố giao UBND phường Hòa Cường chỉ đạo lực lượng chức năng kịp thời xử lý tình trạng các hộ dân lấn chiếm tràn lan vỉa hè các tuyến đường lân cận khu vực Chợ hoa Tết để bày bán hoa, cây cảnh, hàng rong…, gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.