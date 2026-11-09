Tổ chức chấm chung khảo Giải Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An năm 2026

Tham dự cuộc họp có đồng chí Trần Minh Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, cùng các thành viên Ban Giám khảo, Tổ thư ký.

Tại cuộc họp, Ban Giám khảo đã nghe Tổ thư ký báo cáo kết quả chấm vòng sơ khảo Giải Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An lần thứ IX, năm 2026. Theo báo cáo, mùa giải năm nay tiếp tục nhận được sự quan tâm hưởng ứng tích cực của đông đảo các cơ quan, đơn vị, địa phương và lực lượng làm báo, cộng tác viên.

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Giám khảo chủ trì cuộc họp chấm chung khảo Giải Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An năm 2026. Ảnh: Thế Toản

Ban Tổ chức đã tiếp nhận tổng số 250 tác phẩm dự thi thuộc các loại hình báo chí do 234 tác giả, nhóm tác giả từ 95 đơn vị, địa phương trên địa bàn trong và ngoài tỉnh tham gia.

Đồng chí Trần Minh Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thế Toản

Kết quả vòng sơ khảo, có 243/250 tác phẩm đủ điều kiện lọt vào vòng chung khảo. Tại cuộc họp, các thành viên Ban Giám khảo và Tổ thư ký đã tiến hành thảo luận, đánh giá kỹ lưỡng các tác phẩm xuất sắc nhất để tiến hành chấm vòng chung khảo, hướng tới lựa chọn những tác phẩm báo chí tiêu biểu, xuất sắc nhất về chủ đề xây dựng Đảng để vinh danh, trao giải trong thời gian tới. Có 75 tác phẩm được lựa chọn để tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ XI, năm 2026.