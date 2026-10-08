Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả vào Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025. (Ảnh nhandan.vn)

Bộ Nội vụ đã ban hành công văn số 11151/BNV-CTTN&BĐG hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 1790/QĐ-TTg ngày 23/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030, Bộ Nội vụ chủ trì tổ chức “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” (sau đây gọi tắt là Tháng hành động) từ ngày 15/11 đến 15/12 hằng năm.

Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức triển khai các hoạt động trong Tháng hành động năm 2026 với các nội dung trọng tâm dưới đây.

Mục đích của Tháng hành động là tạo đợt cao điểm truyền thông trên phạm vi toàn quốc nhằm khẳng định cam kết chính trị mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước trong thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới; đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, gia đình và toàn xã hội trong việc triển khai đồng bộ, sâu rộng, thiết thực và hiệu quả việc thực hiện bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên phạm vi toàn quốc.

Song song với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới gắn với việc phát huy tiềm năng, vai trò của các giới trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm cơ hội bình đẳng trong cống hiến và thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế-xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Cùng với đó, vận động nguồn lực xã hội, thúc đẩy hành động thực chất nhằm giảm thiểu, tiến tới chấm dứt bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; xây dựng môi trường sống, làm việc an toàn, bình đẳng, văn minh và hạnh phúc.

Bộ Nội vụ cũng yêu cầu, các hoạt động trong Tháng hành động cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức; nội dung hoạt động bám sát chủ đề năm 2026, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn của từng bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương.

Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thông trực tiếp và truyền thông đại chúng, truyền thông số trên mạng xã hội, nền tảng số được thiết lập hợp pháp; phát huy vai trò tiên phong của nam giới và cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cấp trong thực hiện bình đẳng giới.

Chủ đề Tháng hành động năm 2026 là “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất-động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”.

Thời gian thực hiện từ ngày 15/11 đến 15/12/2026. Các hoạt động cao điểm truyền thông và Lễ phát động bắt đầu triển khai ngay từ đầu tháng 11/2026.

Lễ phát động cấp quốc gia do Bộ Nội vụ chủ trì và phối hợp Bộ Quốc phòng đồng tổ chức, dự kiến diễn ra vào sáng ngày 4/11/2026 tại tỉnh Phú Thọ.

Với lễ phát động tại các ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, được căn cứ tình hình thực tế với quy mô, hình thức phù hợp (trực tiếp hoặc kết hợp trực tiếp với trực tuyến).

Bộ Nội vụ khuyến khích lồng ghép Lễ phát động với các hoạt động cụ thể như: Mít- tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11); Tuần hành/đi bộ cổ động; biểu dương điển hình tiên tiến; Trao quà hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có đóng góp tích cực trong thúc đẩy bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ,...

Bộ Nội vụ cũng nhấn mạnh tới việc đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức qua nhiều hình thức. Cụ thể như: Đa dạng hóa hình thức truyền thông; Tuyên truyền cổ động trực quan; Tăng cường thời lượng, mở chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, tọa đàm phản ánh các mô hình hay, cách làm sáng tạo; Tôn vinh những tấm gương phụ nữ và nam giới vượt khó, sáng tạo, điển hình trong lao động sản xuất, khởi nghiệp, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và đóng góp cho an sinh xã hội; Kiên quyết phê phán, đấu tranh bài trừ các định kiến giới, hủ tục, hành vi phân biệt đối xử về giới và bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, bao gồm bạo lực trên không gian mạng.

Cùng với đó là tổ chức các sự kiện chuyên đề, diễn đàn, tập huấn; đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ và vận động nguồn lực; tăng cường công tác kiểm tra...

Trước đó, vào năm 2025, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đã được tổ chức rộng khắp trên phạm vi cả nước với chủ đề “Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số”.