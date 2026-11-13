Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 thiết thực, phù hợp điều kiện thực tế

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tổ chức kỷ niệm ngày 20/11 thiết thực, phù hợp điều kiện thực tế (ảnh minh họa). Ảnh: CHÂU NỮ

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục lựa chọn nội dung và quy mô tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ sở giáo dục; sự ghi nhận, tri ân nhà giáo, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên đội ngũ nhà giáo tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục đổi mới hình thức tổ chức theo hướng tinh gọn, ý nghĩa; không tổ chức các hoạt động phô trương, hình thức, gây tốn kém, lãng phí.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, tuyệt đối không được huy động đóng góp từ người học, cha mẹ người học để tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

Đồng thời đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên nhà giáo lão thành, nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhà giáo; rà soát, giải quyết theo thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc của nhà giáo, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ nhà giáo; kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục biểu dương, tôn vinh, lan tỏa những tấm gương nhà giáo tận tụy, tâm huyết, sáng tạo, có thành tích xuất sắc và đóng góp thực chất cho sự nghiệp giáo dục; đặc biệt là nhà giáo đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích mỗi cơ sở giáo dục lựa chọn hoạt động chuyên môn phù hợp nhằm đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá và quản trị nhà trường; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, phù hợp với cấp học, trình độ đào tạo; đề cao trung thực, liêm chính học thuật, dạy thực chất, học thực chất, đánh giá thực chất.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục sử dụng các kênh thông tin, nền tảng số hiện có để giới thiệu nhà giáo tiêu biểu, lan tỏa những câu chuyện đẹp về tình thầy trò.

Việc tổ chức các hoạt động nêu trên nhằm thực hiện chủ đề năm học 2026 - 2027 “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc, tôn vinh những đóng góp của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.