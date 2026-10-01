Sáng 1/10, Bộ Công an tổ chức Hội nghị về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2027). Các đồng chí Thứ trưởng: Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc khối Cảnh sát nhân dân và đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm chủ trì hội nghị.

Quán triệt tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu công tác tuyên truyền kỷ niệm phải gắn với việc biểu dương, tôn vinh kịp thời thành tích của cán bộ, chiến sĩ và các đơn vị; gắn hoạt động thi đua với biểu dương phong trào; các hoạt động trong kế hoạch cần được nhóm, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên; phân rõ nhiệm vụ giữa Bộ và địa phương, xác định hoạt động nào do Bộ chủ trì, hoạt động nào giao địa phương thực hiện.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu tại hội nghị.

Hoạt động kỷ niệm thực hiện theo một số chủ đề chính: phát động đợt thi đua đặc biệt; các hoạt động tuyên truyền; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và tổ chức lễ kỷ niệm. Các hoạt động cần được triển khai xuyên suốt, bám vào phong trào thi đua “Ba nhất”. Cùng với đó, phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ công tác Cảnh sát, trọng tâm là phòng, chống tội phạm, quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; xây dựng xã, phường không ma túy, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển...

“Từ yêu cầu đó, cần làm rõ vai trò của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong kỷ nguyên mới, trong đó có trách nhiệm kiến tạo môi trường phát triển mới”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh.

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Các đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị.

Theo báo cáo khái quát của Văn phòng Bộ Công an, các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ Công an và nhân dân về truyền thống vẻ vang 65 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng Cảnh sát nhân dân; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Nhà nước, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và vai trò chủ công, nòng cốt của lực lượng Cảnh sát nhân dân trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

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Các đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị.

Các hoạt động cũng nhằm tri ân sâu sắc các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân, lão thành cách mạng, Anh hùng, liệt sĩ, thương binh, người có công; đồng thời giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống đạo lý, củng cố niềm tin của cán bộ, chiến sĩ. Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm gắn với hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, góp phần tạo không khí sôi nổi, vinh dự, tự hào; cổ vũ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, phong trào “Vì An ninh Tổ quốc”, phong trào thi đua “Ba nhất”; tiếp tục phát huy truyền thống “Cảnh sát nhân dân mưu trí, dũng cảm, vì nước, vì dân, quên thân phục vụ”.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo dự thảo kế hoạch, các hoạt động kỷ niệm trọng tâm gồm: Phát động thi đua và các hoạt động chính trị, giáo dục truyền thống; chuỗi hoạt động lực lượng Cảnh sát nhân dân “Vì nước, vì dân, quên thân phục vụ”, thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất” với các tiêu chí “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”; hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế; hoạt động tri ân, đền ơn, đáp nghĩa; hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao; tôn vinh điển hình, biểu dương, khen thưởng, gặp mặt truyền thống...

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm nhấn mạnh yêu cầu tuyên truyền hình ảnh, sự hy sinh, cống hiến thầm lặng của các lực lượng, có thể gắn với các bộ phim, hình ảnh, bài hát... Việc tuyên truyền cần được thực hiện xuyên suốt, qua đó để người dân và hệ thống chính trị cảm nhận, hiểu được sự hy sinh, thầm lặng, những cống hiến, thiệt thòi của cán bộ, chiến sĩ và cả gia đình, bố mẹ, vợ con của cán bộ, chiến sĩ Công an. Tuyên truyền về sự lớn mạnh của lực lượng Cảnh sát nhân dân qua các thời kỳ và những đóng góp của Cảnh sát nhân dân vào sự phát triển của xã hội, nhấn mạnh vào những kết quả người dân được thụ hưởng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu, các hoạt động phải được triển khai xuyên suốt, gắn với phong trào thi đua và có những sáng kiến đột phá.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm yêu cầu các hoạt động kỷ niệm cần bám sát Nghị quyết 57 và Nghị quyết 18 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; phong trào thi đua "Ba nhất"…

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã đóng góp ý kiến, sáng kiến về tổ chức các hoạt động kỷ niệm, tri ân, góp phần chuẩn bị các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã có nhiều đóng góp, hy sinh, cống hiến. Do đó, việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm phải làm rõ được vai trò, sự hy sinh, cống hiến của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong 65 năm qua, đặc biệt là những năm gần đây.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đánh giá, dự thảo kế hoạch đã được xây dựng chi tiết, cụ thể, đầy đủ, song cần tiếp tục nghiên cứu, gom lại các nội dung, định hướng thành những trụ cột để triển khai mạch lạc, thống nhất hơn.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị. Theo đó, phải hoàn thiện dự thảo kế hoạch, gửi các đồng chí Cục trưởng tham gia ý kiến; trên cơ sở đó, báo cáo lãnh đạo Bộ, hoàn thiện và trình Bộ trưởng ký để thực hiện ngay.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh lại, các hoạt động phải được triển khai xuyên suốt, gắn với phong trào thi đua và có những sáng kiến đột phá. Các đơn vị phải xác định chủ đề thi đua cụ thể, rõ nét, trong đó có những việc khó, mới, đột phá. Các hoạt động phải được xác định cụ thể giữa Bộ và địa phương; các phong trào thi đua, công tác biểu dương, khen thưởng, động viên, đền ơn đáp nghĩa, tri ân phải được xây dựng cụ thể, thiết thực.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cũng yêu cầu tham mưu tổ chức các buổi gặp mặt, nói chuyện chuyên đề để các cán bộ chia sẻ về những thành tích, chiến công; đồng thời thu thập các tài liệu, hiện vật của các thế hệ đã tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm suốt 65 năm qua, qua đó góp phần làm rõ và lưu giữ những dấu ấn trong quá trình 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát nhân dân