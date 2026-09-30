Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2026

Bộ Nội vụ vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong cả nước tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam (4-10) năm 2026 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm phát triển kỹ năng nghề nghiệp.

Công nhân tại Khu Công nghiệp Suối Dầu.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp căn cứ điều kiện thực tế, tổ chức hoạt động phải thiết thực, hiệu quả, gắn với nhu cầu doanh nghiệp; các hoạt động được tổ chức cao điểm từ ngày 1 đến 4-10-2026. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về việc làm, phát triển kỹ năng nghề; vai trò của kỹ năng nghề đối với người lao động, doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy học tập suốt đời, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ. Đồng thời, tuyên truyền quyền, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động.

Về đào tạo, các đơn vị rà soát nhu cầu theo vị trí việc làm và sản xuất, kinh doanh; tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; khuyến khích đào tạo tại doanh nghiệp, phối hợp giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp, tăng thực hành, thực tập; chú trọng kỹ năng mới, kỹ năng số, kỹ năng xanh, công nghệ, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo.

Bộ Nội vụ đề nghị hướng dẫn đánh giá, công nhận kỹ năng nghề; tạo điều kiện để người có kinh nghiệm, đã qua đào tạo hoặc tự học được đánh giá, công nhận; khuyến khích doanh nghiệp sử dụng kết quả đánh giá trong tuyển dụng, bố trí và phát triển lao động. Các hoạt động kết nối gồm: Hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn về nhu cầu nhân lực; kết nối doanh nghiệp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học; ngày hội việc làm, tư vấn nghề nghiệp, tuyển dụng.

Doanh nghiệp được khuyến khích góp ý xây dựng, cập nhật chương trình đào tạo, tiêu chuẩn kỹ năng nghề và yêu cầu từng vị trí việc làm. Đồng thời, rà soát, đề xuất cập nhật tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia; thu thập thông tin về công nghệ, quy trình sản xuất, tổ chức lao động; hội thảo với doanh nghiệp, chuyên gia và cơ sở đào tạo.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong đào tạo, quản lý, đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; xây dựng nền tảng, học liệu, phương thức đào tạo linh hoạt, phục vụ học tập suốt đời; tăng kết nối, chia sẻ thông tin về nhu cầu nhân lực, kỹ năng nghề và kết quả đào tạo theo quy định.