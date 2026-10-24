Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Liên đoàn Lao động tỉnh vừa triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động trong đoàn viên, người lao động chào mừng “Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026” trên địa bàn tỉnh.

Chương trình “Tiếng hát công đoàn viên” do Công đoàn Bệnh viện Quân y 87 phối hợp với Chi đoàn Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa tổ chức vào ngày 14-5.

Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung phổ biến mục đích, ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam trên hệ thống thông tin công đoàn. Nội dung tuyên truyền gắn với quảng bá bộ nhận diện sự kiện, gồm khẩu hiệu, biểu trưng, thông điệp và tài liệu truyền thông cơ sở; đồng thời giới thiệu các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam và kết quả triển khai Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Cùng với đó, tổ chức Công đoàn đẩy mạnh truyền thông trên môi trường số, mạng xã hội nhằm lan tỏa hình ảnh văn hóa, con người Khánh Hòa; chủ động cung cấp thông tin chính thống, góp phần đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật, quan điểm sai trái, xuyên tạc về văn hóa.

Liên đoàn Lao động tỉnh giao Công đoàn phường Phan Rang phối hợp với các công đoàn phường Đông Hải, Ninh Chử, Đô Vinh, Bảo An và các công đoàn cơ sở; Công đoàn phường Bắc Cam Ranh phối hợp với các công đoàn phường Cam Ranh, Cam Linh, Ba Ngòi, Nam Nha Trang, Tây Nha Trang, Nha Trang; Công đoàn phường Đông Ninh Hòa phối hợp với Công đoàn phường Ninh Hòa, Bắc Nha Trang và các công đoàn cơ sở tổ chức ít nhất một hoạt động văn hóa, văn nghệ hoặc thể dục, thể thao. Việc tổ chức các hoạt động phải thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp điều kiện thực tế; khuyến khích xã hội hóa và ứng dụng công nghệ số, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong đoàn viên, người lao động…