Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, đoàn viên, người lao động của các cấp công đoàn sẽ được chăm lo với các hoạt động như: thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh.

Trong đó, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam... thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp; các Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, công đoàn tập đoàn kinh tế và công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động; công đoàn cơ sở tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động...

Mức kinh phí thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động dao động từ 1.350.000 đồng/suất đến 2.500.000 đồng/suất...

Đoàn viên, người lao động về quê đón Tết cùng gia đình. Ảnh: Hà Anh Chiến

Cùng với các hoạt động thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động, Công đoàn Việt Nam còn tổ chức Chương trình Tết Sum vầy; Chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027” trực tiếp; Chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027” trực tuyến; tổ chức chuyến tàu, chuyến bay đưa, đón người lao động về quê đón Tết. Theo đó, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam hỗ trợ công đoàn một số tỉnh, thành phố phía Nam 2.000 vé tàu (hai chiều), 550 vé máy bay (hai chiều), điểm đến là khu vực miền Trung (Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa), khu vực miền Bắc.

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam chỉ đạo các Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, công đoàn tập đoàn kinh tế, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn căn cứ nguồn lực thực tế và nhu cầu của đoàn viên, người lao động, phối hợp với doanh nghiệp, người sử dụng lao động và chính quyền địa phương tổ chức các “Chuyến xe công đoàn - Xuân 2027”, “Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2027", “Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2027” để đưa đoàn viên, người lao động về quê đón Tết an toàn, vui vẻ. Công đoàn cơ sở phối hợp, huy động nguồn lực của doanh nghiệp, nguồn tài chính công đoàn và hỗ trợ của công đoàn cấp trên tổ chức chuyến xe, chuyến tàu, chuyến bay đưa, đón người lao động về quê đón Tết...

Ngoài ra, các cấp công đoàn còn tổ chức “Bữa cơm tất niên Công đoàn” Tết Đinh Mùi 2027 cho đoàn viên, người lao động theo Hướng dẫn số 01/HD-TLĐ ngày 30/6/2026 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về triển khai tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” hàng năm; công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên căn cứ tình hình đoàn viên, người lao động ở lại doanh nghiệp, địa phương, không về quê đón Tết để tổ chức các hoạt động vui Tết đầm ấm, vui tươi, mang dấu ấn Công đoàn.

Trường hợp có nhiều đoàn viên, người lao động không về quê đón Tết thì tổ chức Chương trình “Tết không xa nhà” hoặc các hình thức hoạt động phù hợp; đến thăm, tặng quà, tổ chức Tết cho công nhân tại các khu nhà trọ hoặc trên công trường, dự án trước tối 30 Tết (năm nay là 29 Tháng Chạp)...