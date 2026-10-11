Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội hưởng ứng phong trào Ba nhất

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác của Cục An ninh nội địa đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các Anh hùng liệt sĩ đã trọn đời vì nước, vì dân, vì độc lập tự do của Tổ quốc tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.

Đoàn công tác của Cục An ninh nội địa dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.

Tại trường Văn hóa Công an nhân dân (CAND) II, Đoàn công tác tổ chức chương trình “Tiếp bước đến trường”;thăm hỏi, động viên Ban giám hiệu và cán bộ, giáo viên, học sinh của nhà trường, trao tặng 200 triệu đồng hỗ trợ nhà trường mua sắm các vật dụng thiết yếu cho các cháu học sinh sử dụng trong sinh hoạt nội trú.

Tại trường Văn hóa CAND II, Đoàn công tác đã trao tặng 200 triệu đồng hỗ trợ nhà trường mua sắm các vật dụng thiết yếu cho các cháu học sinh sử dụng trong sinh hoạt nội trú.

Tại xã Cư M’gar, Đoàn công tác đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Đồng hành cùng cơ sở”, trao tặng 100 phần quà là nhu yếu phẩm tổng giá trị 100 triệu đồng cho các hộ người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đoàn công tác trao quà cho người dân.

Đồng thời, đoàn công tác đã làm việc với Tổ An ninh Công an xã Cư M’gar nắm tình hình đời sống xã hội, các vấn đề liên quan ANTT trên địa bàn; tặng quà và thăm nơi làm việc, điều kiện sinh hoạt, công tác của Tổ An ninh.

Đoàn công tác trao tặng 100 phần quà cho các hộ người dân tộc thiểu số.

Các hoạt động được triển khai thiết thực, đã nhận được cảm tình sâu sắc của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân địa phương; góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, thể hiện trách nhiệm xã hội và hình ảnh đẹp của lực lượng An ninh nội địa trong các hoạt động xã hội; tiếp tục lan toả hình ảnh người chiến sĩ CAND vì nhân dân phục vụ.