Triển lãm do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức, giới thiệu 60 tác phẩm hội họa của cố họa sĩ Đào Trọng Lý, sáng tác trong giai đoạn 2018 - 2024. Qua từng tác phẩm, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh được khắc họa gắn với cuộc đời, sự nghiệp và những dấu mốc trên hành trình hoạt động cách mạng của Người.

Triển lãm là dịp để cán bộ, đảng viên, học sinh và nhân dân tìm hiểu về cuộc đời, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua ngôn ngữ hội họa.

Không chỉ mang đến cho công chúng cơ hội thưởng thức nghệ thuật, triển lãm còn là dịp để mỗi người thêm hiểu, thêm trân trọng những giá trị lịch sử, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng kính yêu và biết ơn đối với Bác.

Để triển lãm đến gần hơn với đông đảo công chúng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thông tin, giới thiệu về triển lãm trên hệ thống truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử và các kênh thông tin phù hợp; đồng thời vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh và nhân dân đến tham quan.

Bên cạnh đó, khuyến khích các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và trường học tổ chức đoàn tham quan, kết hợp sinh hoạt chuyên đề phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Triển lãm diễn ra từ ngày 16/11 đến hết ngày 26/11/2026 tại Bảo tàng tỉnh, Km 5, Trung tâm Hành chính, phường Thục Phán.

Phối hợp tuyên truyền và tổ chức các đoàn đến tham quan, sinh hoạt chuyên đề tại Bảo tàng tỉnh Cao Bằng nhân dịp triển lãm “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người”.