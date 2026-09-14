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Tổ chức các chương trình, hoạt động nghệ thuật hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Thông tin từ Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ngày 14/9 cho biết, Cục vừa có thư ngỏ gửi các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; Các nhà hát, đoàn nghệ thuật, đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp; Các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật; Các nghệ sĩ, nhà sáng tạo hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật về việc hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026.

Báo Thể Thao & Văn Hóa - Thông tấn xã Việt Nam
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Theo Cục Nghệ thuật biểu diễn, Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam”. Đây là một chủ trương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; khẳng định văn hóa không chỉ là lĩnh vực cần được bảo tồn, gìn giữ, mà còn là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực quan trọng của phát triển bền vững.

Ngày Văn hóa Việt Nam cũng là dịp để nhân dân được tham gia, sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa; đồng thời động viên đội ngũ văn nghệ sĩ, những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật phát huy tài năng, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là một ngày kỷ niệm, mà cần thực sự trở thành ngày hội của nhân dân, của văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo; là dịp để những giá trị tốt đẹp của dân tộc được tôn vinh, lan tỏa và tiếp tục bồi đắp trong đời sống xã hội.

Tiết mục văn nghệ biểu diễn trong lễ khai mạc Tuần "Đại đoàn kết toàn dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam". Ảnh minh hoạ: Hoàng Hiếu - TTXVN

Tiết mục văn nghệ biểu diễn trong lễ khai mạc Tuần "Đại đoàn kết toàn dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam". Ảnh minh hoạ: Hoàng Hiếu - TTXVN

Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026 - lần đầu tiên được tổ chức, Cục Nghệ thuật biểu diễn đề nghị và kêu gọi các cơ quan, địa phương, đơn vị sự nghiệp công lập, các nhà hát, đoàn nghệ thuật, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật và các nghệ sĩ, nhà sáng tạo hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên phạm vi cả nước tích cực hưởng ứng, chủ động xây dựng và tổ chức các chương trình, hoạt động nghệ thuật thiết thực, chất lượng, hấp dẫn, phục vụ đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Các chương trình nghệ thuật cần được đầu tư nghiêm túc về nội dung và hình thức thể hiện; bảo đảm chất lượng tư tưởng, chất lượng nghệ thuật và hiệu quả xã hội; tập trung ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, quê hương, đất nước và con người Việt Nam; tôn vinh những thành tựu trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng phát triển; tôn vinh bản sắc và các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp; bồi đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần đoàn kết, nhân ái, trách nhiệm cộng đồng và lối sống văn hóa, văn minh.

Bên cạnh các chương trình có nội dung chính luận, truyền thống, Cục Nghệ thuật biểu diễn đề nghị các đơn vị đặc biệt quan tâm xây dựng những chương trình nghệ thuật giàu tính giải trí nhưng có chiều sâu văn hóa, có giá trị thẩm mỹ, có thông điệp tích cực và phù hợp với nhu cầu thưởng thức của công chúng đương đại.

Các chương trình cần có hình thức thể hiện sinh động, sáng tạo, hấp dẫn; kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại; giữa các loại hình nghệ thuật với công nghệ trình diễn; quan tâm đến thị hiếu của khán giả trẻ nhưng không chạy theo xu hướng dễ dãi, thiếu chiều sâu hoặc xa rời những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam.

Cục Nghệ thuật biểu diễn khuyến khích các địa phương, đơn vị và nghệ sĩ chủ động lựa chọn hình thức hưởng ứng đa dạng, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế và có dấu ấn riêng.

Các hoạt động có thể tổ chức biểu diễn tại nhà hát, không gian công cộng, trường học, khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; tăng cường các chương trình miễn phí, phục vụ cộng đồng và các nhóm công chúng đặc thù. Đồng thời, kết hợp biểu diễn trực tiếp với truyền hình, phát thanh và nền tảng số; phát huy nghệ thuật dân gian, truyền thống, khuyến khích sáng tạo mới mang bản sắc Việt Nam; tăng cường giao lưu, kết nối nghệ sĩ với công chúng, để nhân dân thực sự được tham gia và thụ hưởng văn hóa.

Các chương trình cần bảo đảm chất lượng, hiệu quả, sức lan tỏa và an toàn; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về nghệ thuật biểu diễn, bản quyền, quảng cáo, an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ quyền lợi khán giả.

Cục Nghệ thuật biểu diễn tin tưởng, thành công của Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ được thể hiện bằng số lượng các sự kiện, chương trình được tổ chức, mà quan trọng là toàn dân tham gia và thụ hưởng; là những giá trị tốt đẹp được lan tỏa; là niềm vui, niềm tự hào và tình yêu đối với văn hóa Việt Nam được khơi dậy trong mỗi người Việt Nam.

Phương Lan/TTXVN

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/to-chuc-cac-chuong-trinh-hoat-dong-nghe-thuat-huong-ung-ngay-van-hoa-viet-nam-2026091419505346.htm