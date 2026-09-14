Tổ chức các chương trình, hoạt động nghệ thuật hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Trước thời điểm dừng hoạt động, cửa hàng kem 35 Tràng Tiền thu hút đông đảo người dân và du khách. Nhiều người kiên nhẫn xếp hàng mua kem, chụp ảnh và lưu lại những kỷ niệm tại địa chỉ đã gắn bó với thương hiệu gần 70 năm qua.