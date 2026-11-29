Tổ chức, cá nhân hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên mạng phải cung cấp tài khoản định danh điện tử. Ảnh: AI

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng thay mặt Chính phủ ký Nghị định số 414/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Điều kiện thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng

Nghị định quy định tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 8 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

Thực hiện thông báo hoặc đăng ký, đề nghị hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định này.

Đăng ký, mở, quản lý, sử dụng tài khoản số theo quy định của pháp luật.

Sử dụng trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc chuyên trang trên mạng xã hội, ứng dụng trực tuyến, nền tảng số có kết nối Internet hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bảo đảm an ninh, an toàn thiết bị, bảo mật an toàn thông tin mạng và lưu trữ dữ liệu theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng

Nghị định quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng như sau:

Chịu trách nhiệm về các nội dung, thông tin đã cung cấp, thực hiện trên không gian mạng.

Cung cấp đầu mối thông tin liên hệ gồm tên tổ chức, người đại diện, tài khoản định danh điện tử, địa chỉ email, số điện thoại để tiếp nhận, xử lý khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Quản lý, giám sát hoạt động của các kênh thông tin do mình đăng ký để thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng.

Kiểm duyệt nội dung được đăng tải trên trang, kênh, hội nhóm không gian mạng đã thông báo hoặc đăng ký, đề nghị hoạt động đã được chấp thuận.

Chủ động phát hiện các nội dung vi phạm, thực hiện các biện pháp cần thiết để gỡ bỏ, ngăn chặn phát tán thông tin vi phạm. Ngăn chặn, gỡ bỏ các nội dung vi phạm ngay khi nhận được yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chấp hành nghiêm các biện pháp xử lý của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền.

Trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng

Nghị định quy định trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng như sau:

Triển khai các biện pháp quản lý, giải pháp kỹ thuật kịp thời để phát hiện, ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng khi tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và pháp luật có liên quan.

Thực hiện ngăn chặn, gỡ bỏ các nội dung hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng ngay khi nhận được yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bảo mật an toàn thông tin, lưu trữ dữ liệu của tổ chức, cá nhân khi thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng.

Chấp hành nghiêm các biện pháp xử lý của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027.