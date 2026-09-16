Tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh Hà Nội: Sát cơ sở, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú tại phần lớn trường học Hà Nội đang được duy trì ổn định. Ảnh: Lê Nguyễn

Tuy nhiên, một vài phản ánh mới từ cơ sở cho thấy, với quy mô học sinh ăn bán trú lớn, việc thường xuyên nắm bắt tình hình, xử lý sớm những vấn đề phát sinh vẫn cần được duy trì.

Duy trì kiểm tra thường xuyên

Từ tuần thứ hai của năm học 2026-2027, tại nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội, bữa ăn bán trú đã được tổ chức theo kế hoạch. Những khâu từ tiếp nhận thực phẩm, chế biến, vận chuyển, chia suất đến phục vụ học sinh được nhà trường phối hợp thực hiện, với sự tham gia của phụ huynh.

Tuy nhiên, sau hơn 10 ngày vận hành, một số phản ánh từ cơ sở tiếp tục được ghi nhận. Tại Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn (phường Yên Nghĩa), ngày 11-9, trong quá trình tiếp nhận thực phẩm phục vụ bữa ăn bán trú, đại diện nhà trường cùng phụ huynh kiểm tra thực phẩm và nhận thấy tôm và thịt gà có dấu hiệu chưa bảo đảm yêu cầu về cảm quan nên đã trả lại đơn vị cung cấp.

Trước thông tin báo chí phản ánh về sự việc, ngày 15-9, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu UBND phường Yên Nghĩa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung phản ánh. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm, phường có trách nhiệm xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc thành phố yêu cầu kiểm tra, xác minh ngay khi có thông tin phản ánh tại một trường học cho thấy những vấn đề phát sinh từ cơ sở được xử lý kịp thời, không để kéo dài. Đây cũng không phải lần đầu trong những ngày đầu năm học thành phố chỉ đạo các địa phương xử lý những vấn đề liên quan đến bữa ăn bán trú.

Trước đó, tại xã Trung Giã, sau phản ánh của phụ huynh trong những ngày đầu năm học, UBND xã đã tổ chức làm việc với nhà trường, phụ huynh và các đơn vị liên quan; việc cung cấp suất ăn được điều chỉnh và một đơn vị mới được lựa chọn từ ngày 10-9. Đến nay, bữa ăn bán trú tại các trường trên địa bàn xã đang được duy trì ổn định.

Kiểm tra suất ăn cung ứng cho học sinh Trường Tiểu học Kim Bài (xã Thanh Oai). Ảnh: Lê Nguyễn

Tại xã Thanh Oai, sau những vấn đề phát sinh trong việc cung cấp suất ăn tại 3 trường tiểu học, UBND xã đã làm việc với các bên liên quan, xây dựng phương án thay thế và tổ chức lại bữa ăn. Từ ngày 14-9, gần 3.000 suất ăn bán trú được phục vụ trở lại tại 3 trường. Việc tổ chức bữa ăn hiện đang được địa phương tiếp tục theo dõi.

Những trường hợp trên cho thấy khi có phản ánh từ cơ sở, việc xử lý được thực hiện theo từng tình huống cụ thể, đồng thời các địa phương tiếp tục điều chỉnh phương án tổ chức để bữa ăn của học sinh không bị ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Oai cho biết, sau sự việc vừa qua, xã đã thành lập các đoàn kiểm tra, phối hợp với nhà trường cùng phụ huynh để kiểm tra các đơn vị cung cấp, kể cả cơ sở chế biến tập trung và quá trình vận chuyển đến trường. Trong thời gian đầu, các đoàn sẽ kiểm tra hằng ngày. Địa phương cũng xây dựng phương án dự phòng, đồng thời nghiên cứu những cách tổ chức phù hợp hơn để bảo đảm bữa ăn cho học sinh.

Còn theo bà Nguyễn Thị Trà Liên, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Trung Giã, từ thực tế tổ chức bữa ăn bán trú, địa phương chú trọng hơn việc kiểm tra ngay tại cơ sở cung cấp trước khi thực phẩm được đưa vào trường học. Nhà trường, đại diện cha mẹ học sinh và đơn vị cung cấp cũng phối hợp thường xuyên trong việc xây dựng thực đơn, kiểm soát chất lượng và thời gian cung cấp bữa ăn.

Phối hợp từ cơ sở, xử lý ngay khi có vấn đề

Với hơn 2,3 triệu học sinh, trong đó số lượng lớn học sinh ăn bán trú mỗi ngày, việc tổ chức bữa ăn tại các trường học Hà Nội liên quan đến nhiều khâu và nhiều đơn vị. Vì vậy, cùng với việc xử lý từng trường hợp cụ thể, việc duy trì thông tin từ cơ sở có ý nghĩa quan trọng để những vấn đề mới phát sinh được nhận biết sớm.

Kiểm tra thực phẩm tại Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (phường Yên Hòa). Ảnh: Lê Nguyễn

Theo bà Trần Thị Thu Hà, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng và Công tác học sinh, sinh viên (Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội), Sở tiếp tục phối hợp với các địa phương kiểm tra, rà soát danh sách các đơn vị cung cấp, xem xét khả năng đáp ứng của từng đơn vị và hướng dẫn các trường tổ chức bán trú ổn định.

Sở cũng tiếp tục hướng dẫn các nhà trường cập nhật thông tin trên hệ thống HanoiCheck. Từ nguồn gốc thực phẩm, thực đơn, dinh dưỡng đến suất ăn, dữ liệu được cập nhật trên hệ thống, giúp các cấp quản lý có thêm thông tin về việc tổ chức bữa ăn tại cơ sở. Qua đó, ngành Giáo dục và các địa phương có thể thường xuyên nắm bắt tình hình và kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh.

Cùng với việc ứng dụng công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã rà soát phương án tổ chức bán trú của các trường, trong đó có cơ sở vật chất, phương tiện và quy trình thực hiện. Việc công khai thông tin được thực hiện với sự phối hợp của nhà trường và phụ huynh.

Ở cấp cơ sở, mỗi bên đều có phần việc riêng trong quá trình tổ chức bữa ăn. Đơn vị cung cấp chịu trách nhiệm từ khâu chế biến; khi thực phẩm được đưa đến trường, nhà trường và phụ huynh cùng tham gia kiểm tra, tiếp nhận; trong quá trình phục vụ, những vấn đề phát sinh được ghi nhận để xử lý khẩn trương.

Thực tế những ngày qua cho thấy, khi có phản ánh, việc xử lý sớm giúp các trường chủ động điều chỉnh phương án và duy trì bữa ăn cho học sinh. Tại Trung Giã và Thanh Oai, sau khi các phương án được điều chỉnh, bữa ăn bán trú đã được tổ chức trở lại và đang ổn định. Tại phường Yên Nghĩa, phản ánh về thực phẩm tại Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn cũng đang được kiểm tra, xác minh theo chỉ đạo của thành phố.

Sau 10 ngày đầu năm học, việc tổ chức bữa ăn bán trú ở phần lớn các trường học ở Hà Nội đang được duy trì. Những vấn đề phát sinh đang được tiếp nhận và xử lý kịp thời từ cơ sở với mục tiêu bảo đảm an toàn sức khỏe học sinh và để việc ăn trưa của học sinh không bị ảnh hưởng.