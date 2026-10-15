Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, thi người đẹp: Không cần chờ cấp giấy phép?

Một số quy định về tổ chức nghệ thuật biểu diễn không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn, đòi hỏi thay thế, bổ sung. (Ảnh: Trịnh Ngọc/Vietnam+)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến dự thảo nội dung Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi, liên hoan và cuộc thi người đẹp, người mẫu không còn phải xin văn bản chấp thuận mà chuyển sang thực hiện thông báo. Theo đó, tổ chức, cá nhân đã thông báo đúng, đủ và không bị yêu cầu dừng thì được tổ chức hoạt động, không cần chờ văn bản cho phép tổ chức của cơ quan nhà nước.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính

Theo tờ trình Chính phủ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau hơn 5 năm triển khai thực hiện, Nghị định số 144/2020/NĐ-CP đã góp phần đổi mới phương thức quản lý nhà nước trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sáng tạo, tổ chức biểu diễn nghệ thuật; thúc đẩy xã hội hóa và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.

Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm thúc đẩy xã hội hóa và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. (Ảnh: Trịnh Ngọc/Vietnam+)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã rà soát Nghị định số 144/2020/NĐ-CP và nhận thấy một số quy định không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn.

Cụ thể, quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh không còn phù hợp với Luật Đầu tư năm 2025. Theo Luật Đầu tư năm 2025, ngành nghề "Kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, tổ chức thi người đẹp, người mẫu" không còn thuộc danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ ngày 1/7/2026.

Do đó, Dự thảo được xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn. Mục đích là kịp thời thể chế hóa Luật Đầu tư năm 2025 và các nghị quyết, nghị định của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh.

Dự thảo giữ nguyên phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định số 144/2020/NĐ-CP. Việc sửa đổi không nhằm ban hành chính sách mới, không làm phát sinh điều kiện đầu tư kinh doanh và không làm phát sinh thủ tục hành chính mới. Phương thức quản lý chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đồng thời bảo đảm có biện pháp quản lý thay thế, không để xảy ra khoảng trống pháp lý trong quản lý nhà nước đối với hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Dự thảo đề xuất bãi bỏ 4 thủ tục hành chính: Cấp văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật; cấp văn bản chấp thuận tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn; cấp văn bản chấp thuận tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu; cấp văn bản xác nhận dự thi người đẹp, người mẫu ở nước ngoài.

Không cấp phép, quản lý thế nào?

Để thay cho các điều kiện đầu tư kinh doanh đã cắt giảm, dự thảo bổ sung biện pháp quản lý thay thế.

Cụ thể, thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật phải kèm kịch bản chương trình thể hiện chi tiết nội dung, tiết mục biểu diễn và danh mục tác phẩm gắn với tác giả, người chịu trách nhiệm chính về nội dung chương trình; tác phẩm nước ngoài phải kèm bản dịch tiếng Việt.

Nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn giới thiệu bộ sưu tập thứ sáu NUMÉRO 6: VŨ KHÚC CỐ ĐÔ (Numéro - “Số” trong tiếng Pháp) với công chúng nước nhà sau khi ra mắt tại Paris Fashion Week cuối tháng Chín. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Yêu cầu này không áp dụng đối với biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nội bộ cơ quan và tổ chức, và biểu diễn nghệ thuật tại cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí, nhà hàng do chính cơ sở đó tổ chức, không thu riêng khoản tiền nào cho việc xem biểu diễn.

Thông báo tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn và cuộc thi người đẹp, người mẫu phải kèm đề án tổ chức, trừ cuộc thi, liên hoan phục vụ nhiệm vụ chính trị hoặc dành cho đối tượng thuộc phạm vi quản lý nội bộ của cơ quan và tổ chức.

Dự thảo không quy định phân quyền. Về phân cấp, dự thảo thể chế hóa nội dung phân cấp tại Nghị quyết số 18/2026/NQ-CP. Hoạt động biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ hợp tác quốc tế, cuộc thi, liên hoan toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương sẽ thông báo tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức. Việc tiếp nhận lưu chiểu bản ghi âm, ghi hình của tổ chức thuộc cơ quan Trung ương chuyển từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Chương trình “80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội,” diễn ra tối 10/10 tại Vườn hoa Đền Bà Kiệu. (Ảnh: Hồng Ngọc/Vietnam+)

Thẩm quyền tiếp nhận thông báo của Ủy ban nhân dân cấp xã theo Nghị định số 137/2025/NĐ-CP được quy định trong Nghị định, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về nghệ thuật biểu diễn.

Dự thảo cũng bổ sung trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật được truyền tải trên hệ thống phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử và môi trường mạng./.