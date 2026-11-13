Thống nhất chủ trương tổ chức bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố trong năm 2026

Theo đó, UBND thành phố Đà Nẵng thống nhất chủ trương tổ chức bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố trong năm 2026, đồng thời thống nhất nhiệm kỳ Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố với nhiệm kỳ của chi bộ.

Cụ thể, đối với các thôn, tổ dân phố đang có Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố lâm thời, bao gồm các thôn, tổ dân phố thực hiện sắp xếp và không thực hiện sắp xếp, tổ chức bầu cử trong năm 2026 để kiện toàn chức danh Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố theo quy định.

Đối với các thôn, tổ dân phố không thực hiện sắp xếp, hiện có Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được bầu và đang đảm nhiệm chức danh theo nhiệm kỳ hiện tại, thống nhất chủ trương rút ngắn nhiệm kỳ để tổ chức bầu cử trong năm 2026, bảo đảm đồng bộ về nhiệm kỳ trên địa bàn thành phố.

Về rà soát tình hình, xây dựng kế hoạch và tổ chức bầu cử, cấp ủy các xã, phường lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, chuẩn bị và tổ chức bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố; phát huy vai trò của chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa bàn dân cư, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức liên quan theo quy định.

Rà soát, lựa chọn, giới thiệu nhân sự Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

UBND các xã, phường chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp rà soát từng thôn, tổ dân phố trên địa bàn; xác định tình trạng tổ chức sau sắp xếp, nhân sự hiện có, thời điểm bầu gần nhất, nhiệm kỳ đang thực hiện và các trường hợp đang chỉ định nhân sự lâm thời. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch tổ chức bầu cụ thể, bảo đảm hoàn thành trong năm 2026.

Việc rà soát, lựa chọn, giới thiệu nhân sự Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố trong đợt bầu cử năm 2026 thực hiện theo tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Quy định số 996-QĐ/TU ngày 22/6/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy và các quy định có liên quan.

UBND các xã, phường phối hợp với cấp ủy cùng cấp xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn, phát triển đảng viên, từng bước chuẩn hóa đội ngũ Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, bảo đảm đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Các địa phương thực hiện đầy đủ các bước thông tin, tuyên truyền, chuẩn bị nhân sự, tổ chức hội nghị cử tri hoặc cuộc họp cộng đồng dân cư và các công việc liên quan theo quy định. Đồng thời, hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận phối hợp tổ chức bầu cử, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và quy định hiện hành.

Bảo đảm việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố đúng tiến độ, trình tự và quy định

UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở và quy định có liên quan.

Sở Nội vụ chủ trì hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố bảo đảm đúng quy định; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND thành phố sau khi các địa phương hoàn thành việc bầu và có kết quả công nhận Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.

Sở Tài chính chủ trì hướng dẫn UBND các xã, phường lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí tổ chức bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, bảo đảm đúng quy định.

UBND các xã, phường tổ chức triển khai nghiêm túc Công văn; phân công cơ quan, đơn vị, cá nhân phụ trách từng nội dung, bảo đảm việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố đúng tiến độ, trình tự và quy định. Đồng thời, chủ động phối hợp với cấp ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

Sau khi hoàn thành việc bầu cử và có kết quả công nhận Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, UBND các xã, phường cập nhật, quản lý hồ sơ, thông tin về nhân sự và nhiệm kỳ hoạt động theo quy định; báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố (qua Sở Nội vụ).