Tiểu phẩm tuyên truyền phòng, chống mua bán người tại Phiên chợ truyền thông do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với xã Thông Nông tổ chức thu hút đông đảo người dân theo dõi.

Trong đó, tổ chức 8 cuộc truyền thông tại phiên chợ xã thu hút 1.630 lượt người; 42 hội nghị tuyên truyền, trên 2.300 lượt người tham gia. Nội dung tuyên truyền bình đẳng giới, phòng ngừa, hỗ trợ, bảo vệ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, xâm hại, mua bán người.

Tổ chức 7 lớp tập huấn cho 255 thành viên Ban quản lý “Địa chỉ tin cậy cộng đồng”; 3 lớp nâng cao năng lực cho 120 cán bộ nữ dân tộc thiểu số cấp xã; 6 lớp về thực hiện bình đẳng giới cho trên 200 cán bộ cấp xã; 2 hội nghị ứng dụng công nghệ số cho gần 100 cán bộ Hội; 3 lớp tập huấn trang bị kỹ năng truyền thông, tư vấn tâm lý, kết nối nguồn lực, hỗ trợ sinh kế và hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán trở về, trên 100 cán bộ, hội viên tham gia.

Hội phối hợp tổ chức 10 hội thảo, thu hút trên 600 lượt cán bộ xã, xóm tham gia, nội dung: nâng cao năng lực cán bộ Hội, chất lượng hoạt động của tổ truyền thông cộng đồng, sinh hoạt chi hội và phát huy vai trò phụ nữ trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Tổ chức Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi tổ truyền thông cộng đồng” cấp tỉnh; 8 hoạt động giao lưu về “Địa chỉ tin cậy cộng đồng” tại 8 cụm xã; 5 cuộc đối thoại chính sách tại các xã Quang Trung, Phan Thanh, Thành Công, Minh Khai, Đức Long.