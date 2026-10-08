Tổ chức 3 đợt thi đánh giá tư duy năm 2027 cho 60.000 lượt thí sinh

Ngày 8/10, Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố cấu trúc và lịch thi chi tiết kỳ thi đánh giá tư duy năm 2027. Theo kế hoạch, kỳ thi dự kiến tổ chức trong 3 đợt, mỗi đợt 3-4 kíp thi.

Đợt 1 dự kiến thi ngày 16-17/1/2027, ngày đăng ký là 5-15/12/2026.

Đợt 2 dự kiến thi ngày 20-21/3/2027, ngày đăng ký là 5-15/2/2027.

Đợt 3 dự kiến thi ngày thi 22-23/5/2027, ngày đăng ký là 5-15/4/2027.

Kỳ thi được tổ chức tại 11 tỉnh thành phố bao gồm: Sơn La, Thái Nguyên, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, đáp ứng cho khoảng 60.000 lượt thi.

Thí sinh tham dự Kỳ thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức.

Nội dung và hình thức thi vẫn giữ ổn định, gồm 3 phần thi: Tư duy Toán học (60 phút, 40 điểm), Tư duy Đọc hiểu (30 phút, 20 điểm) và Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề (60 phút, 40 điểm). Đây là 3 phần thi độc lập, câu hỏi sẽ tập trung vào đánh giá năng lực tư duy của thí sinh trong mỗi phần thi, không đi vào kiểm tra trực diện kiến thức của môn học nào. Hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính, kết quả thi sẽ có giá trị trong 2 năm để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học.

Để hỗ trợ thí sinh chuẩn bị cho kỳ thi, Đại học Bách khoa Hà Nội đã biên soạn và phát hành “Cẩm nang thi Đánh giá tư duy TSA”. Cuốn cẩm nang cung cấp thông tin về cấu trúc, nội dung bài thi, các dạng câu hỏi, phương pháp làm bài và hướng dẫn ôn tập. Tài liệu cũng có đề thi minh họa kèm phân tích, hướng dẫn giải và các đề luyện tập. Đáng chú ý, sách đi kèm 3 mã dự thi, cho phép thí sinh trải nghiệm 3 bài thi thử trực tiếp trên hệ thống. Kết quả thi thử có thể giúp thí sinh đánh giá năng lực hiện tại và xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp.

Trong năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội đã tổ chức 3 đợt thi cho gần 60.000 lượt thí sinh dự thi. Kết quả của kỳ thi đã được hơn 50 trường đại học sử dụng để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học năm học 2026.