Tô Châu chăm lo an sinh, củng cố khối đại đoàn kết ở khu dân cư

Đại tá Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang tặng quà cho các hộ gia đình trên địa bàn khu phố Tô Châu, phường Tô Châu.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Ngô Phương Vũ (bên trái) tặng quà cho Ban Công tác Mặt trận khu phố Tô Châu.

Chiều 14/11, khu phố Tô Châu tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Khu phố Tô Châu hiện có 905 hộ, với 3.388 nhân khẩu, gồm 3 dân tộc Kinh, Khmer và Hoa cùng sinh sống. Thời gian qua, nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Năm 2026, khu phố có 718 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 96,37%.

Công tác chăm lo an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Khu phố đã vận động trao tặng hơn 12 tấn gạo, nhu yếu phẩm và 250 phần quà cho người dân, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Mô hình “Bếp cơm 0 đồng” tiếp tục được duy trì, cung cấp khoảng 450 suất ăn mỗi tháng. Hiện khu phố còn 3 hộ nghèo (chiếm 0,33%) và 14 hộ cận nghèo; trong năm có 3 hộ thoát cận nghèo.

Phát biểu tại ngày hội, Đại tá Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang ghi nhận, biểu dương những kết quả khu phố đạt được; đồng thời mong muốn địa phương tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường tình đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc, tôn giáo; vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung sức xây dựng khu phố văn minh, nghĩa tình.

Người dân và thiếu nhi trên địa bàn khu phố Tô Châu tham gia trò chơi tại ngày hội.

Chủ tịch UBND phường Tô Châu Lý Hoàng Tuấn tặng giấy khen cho các cá nhân.

Tại ngày hội, người dân và thiếu nhi tham gia các trò chơi, hoạt động giao lưu; “Gian hàng 0 đồng” trao tặng hàng trăm suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ban tổ chức cũng trao 250 phần quà cho trẻ em nghèo, cận nghèo và trẻ em khuyết tật.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, Công an tỉnh An Giang và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tô Châu, mỗi đơn vị trao 10 phần quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn; Hội Khuyến học phường trao 5 phần quà cho học sinh vượt khó học tốt.

UBND phường Tô Châu trao danh hiệu “Khu phố văn hóa” cho khu phố Tô Châu và tặng giấy khen 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.