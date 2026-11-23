Trong hơn 170 năm, tờ The Age giữ vai trò là một trong những tiếng nói có ảnh hưởng tại bang Victoria, Úc. Nhưng lợi thế của một thương hiệu báo chí lâu đời không còn đủ để bảo đảm sự gắn bó của độc giả. Khi mạng xã hội giảm ưu tiên các liên kết tin tức, còn công cụ tìm kiếm ngày càng đưa ra câu trả lời AI tạo ra, các tòa soạn phải tìm cách tiếp cận công chúng ngoài những nền tảng trực tuyến.

Một trong những hướng đi được The Age lựa chọn là tổ chức Hội nghị Melbourne, diễn đàn kéo dài ba ngày quy tụ chính trị gia, chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp và người dân để thảo luận về tương lai thành phố. Sự kiện không chỉ tạo không gian trao đổi về các vấn đề địa phương mà còn giúp tờ báo xây dựng mối quan hệ trực tiếp với cộng đồng.

Quang cảnh sông Yarra và thành phố Melbourne, Úc. Ảnh: Unsplash

10 tháng chuẩn bị cho diễn đàn về tương lai Melbourne

Ý tưởng tổ chức Hội nghị Melbourne do Tổng Biên tập Patrick Elligett của The Age đề xuất. Sau 10 tháng chuẩn bị, sự kiện được triển khai trong thời điểm bang Victoria hướng tới cuộc bầu cử cấp bang, với sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngành và thành viên cộng đồng.

Chương trình tập trung vào 4 lĩnh vực gồm quy hoạch và phát triển đô thị, đổi mới và giáo dục, không gian sống và sức khỏe cộng đồng, thể thao và nghệ thuật. Đây đều là những vấn đề gắn trực tiếp với đời sống người dân Melbourne, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về định hướng phát triển thành phố trong tương lai.

Diễn đàn có sự góp mặt của cựu Thị trưởng New York Bill de Blasio và Giáo sư Carlos Moreno, người khởi xướng mô hình "thành phố 15 phút". Nhiều lãnh đạo chính trị Úc cũng tham dự, trong đó có Thủ tướng Anthony Albanese, Thủ hiến bang Victoria Ben Carroll và lãnh đạo phe đối lập Jess Wilson.

Các bài phát biểu của những nhân vật này được phát trực tiếp trên trang web The Age, giúp mở rộng phạm vi tiếp cận của sự kiện ra ngoài những người có mặt tại địa điểm tổ chức.

Đáng chú ý, Hội nghị Melbourne không phải một sự kiện tách rời hoạt động báo chí thường ngày. The Age xây dựng chiến lược nội dung xuyên suốt trước, trong và sau chương trình, kết hợp tin tức trực tiếp, bài viết độc quyền và nội dung tương tác.

Chiến lược này mang lại hơn 1 triệu lượt xem trang và góp phần thu hút độc giả mới. Một trong những hoạt động đáng chú ý là bài khảo sát trực tuyến, cho phép độc giả bình chọn những ý tưởng mà họ muốn thấy được triển khai để cải thiện Melbourne.

Người tham dự cũng có thể gửi câu hỏi cho người điều hành thông qua ứng dụng, qua đó tham gia trực tiếp vào các cuộc thảo luận. Bên cạnh đó, độc giả trả tiền để đọc báo được giảm 30% giá vé tham dự. Sự kiện được tổ chức phối hợp với Đại học Melbourne và nhận được sự hỗ trợ từ 10 nhà tài trợ thương mại.

Đưa tòa soạn đến gần hơn với cộng đồng địa phương

Hội nghị Melbourne nằm trong xu hướng các cơ quan báo chí tìm cách khai thác lợi thế am hiểu địa phương để tạo sự khác biệt. Thay vì chỉ cạnh tranh về tốc độ cập nhật tin tức trên môi trường số, các tòa soạn có thể trở thành nơi kết nối người dân, chuyên gia và những người có khả năng tác động đến chính sách.

The Age và tờ Sydney Morning Herald, hai ấn phẩm cùng tập đoàn, đang thử nghiệm mô hình tổ chức sự kiện hướng tới độc giả phổ thông. Lợi thế của họ không chỉ nằm ở khả năng đưa tin quốc gia và quốc tế mà còn ở sự am hiểu sâu sắc về thành phố, bang và cộng đồng nơi đặt trụ sở.

Trong khi The Age tập trung khơi dậy niềm tự hào của người dân Melbourne thông qua diễn đàn về tương lai thành phố, Sydney Morning Herald lựa chọn cách tiếp cận khác. Tờ báo mở văn phòng tại Parramatta, một trung tâm đô thị đang phát triển ở phía Tây Sydney, nhằm tăng cường đưa tin về những cộng đồng trước đây chưa được truyền thông chú ý đúng mức.

Khoản đầu tư này giúp tờ báo mở rộng phạm vi phản ánh các vấn đề địa phương, từ việc tái mở cửa bảo tàng Powerhouse trị giá 1 tỷ AUD đến sự hình thành sân bay quốc tế mới của Sydney.

Trong khi đó, The Australian Financial Review, một ấn phẩm khác cùng tập đoàn, đã xây dựng được mảng kinh doanh sự kiện phục vụ độc giả trong lĩnh vực kinh doanh và tài chính. Tờ báo thường xuyên tổ chức các hội nghị chuyên đề về AI, bảo hiểm và ngân hàng.

Những mô hình này cho thấy sự kiện không chỉ là hoạt động bên lề mà có thể trở thành một phần trong chiến lược phát triển độc giả và doanh thu của các cơ quan báo chí.

Xây dựng mối quan hệ AI không thể thay thế

Sự phát triển của AI đang làm thay đổi cách công chúng tiếp nhận thông tin. Khi chatbot có thể tóm tắt tin tức và các công cụ tìm kiếm cung cấp câu trả lời ngay trên nền tảng của mình, độc giả có ít lý do hơn để truy cập trực tiếp vào trang web của các tờ báo.

Trong bối cảnh đó, những cuộc gặp gỡ trực tiếp và hoạt động cộng đồng tạo ra một lợi thế mà công nghệ khó có thể thay thế. Chúng cho phép tòa soạn lắng nghe nhu cầu của người dân, tạo điều kiện để các nhóm có quan điểm khác nhau trao đổi và xây dựng niềm tin thông qua tương tác thực tế.

Một người tham dự Hội nghị Melbourne nhận xét rằng chương trình thể hiện tham vọng lớn dành cho thành phố, đồng thời tạo cơ hội để công chúng thảo luận những vấn đề quan trọng về tương lai Melbourne. Theo người này, The Age có thể tự hào vì đã tạo ra không gian cho những cuộc đối thoại như vậy.

Tổng Biên tập Elligett cho biết ông sẽ xem Hội nghị là thành công nếu trong 5 hoặc 10 năm tới, người dân có thể nhìn lại và xem đây là điểm khởi đầu của một cuộc đối thoại mang lại những lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Thông điệp từ cách làm của The Age cho thấy tương lai của báo chí không chỉ phụ thuộc vào khả năng thu hút lượt truy cập hay thích ứng với công nghệ mới. Việc xây dựng những mối quan hệ bền vững với độc giả, tạo không gian cho các cuộc thảo luận có ý nghĩa và đóng góp vào đời sống cộng đồng cũng có thể trở thành nền tảng quan trọng để các thương hiệu báo chí duy trì vị thế.