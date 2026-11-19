Trong bối cảnh các cơ quan báo chí tìm cách tiếp cận Gen Y, Gen Z và Gen Alpha, bà Kerstin Hasse, người đứng đầu Sáng kiến Khán giả Trẻ của Hiệp hội Truyền thông Tin tức Quốc tế (INMA), cho rằng các tòa soạn cần ngừng dự đoán độc giả muốn gì và bắt đầu hỏi trực tiếp họ.

Phát biểu tại một hội thảo trực tuyến của INMA, bà Hasse nhấn mạnh độc giả trẻ không nhất thiết muốn những bài báo ngắn hơn hay ít thông tin hơn. Ngược lại, họ muốn hiểu rõ bối cảnh, nguyên nhân của sự kiện và những tác động đến cuộc sống của mình.

Theo bà, các tòa soạn cần làm cho thông tin trở nên dễ tiếp cận và gần gũi hơn. Các cơ quan báo chí cũng nên tìm hiểu nhu cầu của độc giả trước khi quyết định phát triển podcast, bản tin hay video trên TikTok.

Bà Hasse cho rằng trong thời đại trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh chóng, các nhà báo càng cần xuất hiện rõ ràng hơn trước công chúng. Độc giả cần biết ai là người đứng sau những bài viết và có thể tin tưởng vào những con người đó.

Irish Times tìm cách thu hút độc giả trẻ bằng cách lắng nghe và đáp ứng nhu cầu của họ. Ảnh: INMA

Đưa độc giả trẻ tham gia làm báo

Irish Times, một trong những tờ báo lâu đời và có uy tín tại Ireland, đã áp dụng cách tiếp cận này trong dự án phát triển độc giả trẻ.

Ông Christy Laverty, Giám đốc tiếp thị kỹ thuật số nhóm của tờ báo, cho biết việc thu hút độc giả trẻ không chỉ nhằm mở rộng lượng người đọc mà còn liên quan đến tương lai kinh doanh. Doanh thu từ độc giả hiện đóng góp phần lớn chi phí hoạt động của tòa soạn, vì vậy việc tìm kiếm những người đăng ký mới có ý nghĩa quan trọng.

Irish Times đã tạo một cộng đồng gồm một nhóm người trẻ từ 18-34 tuổi đăng ký tham gia nghiên cứu. Nhóm này gồm cả những người thường xuyên đọc báo và những người ít khi đọc báo. Trong hai tháng, họ tham gia các buổi gặp trực tuyến hằng tuần để chia sẻ suy nghĩ về tin tức và những nội dung họ muốn đọc.

Sau nghiên cứu, tờ báo quyết định tiếp tục duy trì nhóm này để thường xuyên lấy ý kiến độc giả, thay vì chỉ khảo sát một lần rồi kết thúc.

Qua trao đổi, nhóm nghiên cứu nhận thấy nhiều người trẻ cho rằng tin tức trên báo chưa đề cập đủ đến những vấn đề sát với cuộc sống của họ như giá nhà quá cao, khó tìm được công việc ổn định hay những thay đổi trong xã hội. Khi đọc một bài báo, họ muốn biết sự việc đó có ý nghĩa gì và ảnh hưởng thế nào đến bản thân.

Điều này không có nghĩa người trẻ chỉ thích đọc tin ngắn hoặc nội dung đơn giản. Họ vẫn muốn tìm hiểu sâu về các vấn đề, nhưng cần cách viết hấp dẫn, dễ theo dõi và giúp họ hiểu rõ câu chuyện.

Những người tham gia cũng muốn được đề xuất chủ đề, đóng góp ý kiến và trò chuyện trực tiếp với phóng viên. Nhiều người biết đến Irish Times nhưng chưa biết rõ tờ báo thường đưa tin về những lĩnh vực nào, ai là người viết bài và các phóng viên làm việc ra sao.

Ba sản phẩm mới từ ý kiến độc giả

Từ những phản hồi trên, Irish Times phát triển ba sản phẩm mới.

Đầu tiên là loạt video "A Day in the Life", giới thiệu công việc hằng ngày của các phóng viên và những câu chuyện phía sau mỗi nhiệm vụ tác nghiệp. Qua đó, tờ báo muốn giúp độc giả hiểu rõ hơn về đội ngũ làm báo và xây dựng sự tin tưởng với những con người đứng sau thương hiệu. Loạt video đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Sản phẩm thứ hai là "IT Explains", loạt video ngắn giải thích bối cảnh và ý nghĩa của các sự kiện thời sự thay vì chỉ tóm tắt tin tức. Được đăng tải trên TikTok, Instagram và các nền tảng của tờ báo, loạt video này đã thu hút hàng triệu lượt xem.

Sản phẩm thứ ba là bản tin "What's the Story?", được thiết kế dựa trên ý kiến của độc giả trẻ. Người đọc có thể đề xuất chủ đề, đóng góp quan điểm và tương tác trực tiếp với các nhà báo.

Theo ông Laverty, việc tham gia xây dựng bản tin khiến độc giả cảm thấy gắn bó hơn với sản phẩm. Từ đó, họ hình thành thói quen tiếp nhận thông tin và duy trì sự quan tâm đến tờ báo.

Lắng nghe phải đi đôi với hành động

Nhìn lại dự án, ông Laverty cho rằng xây dựng cộng đồng độc giả lâu dài hiệu quả hơn những cuộc khảo sát riêng lẻ. Cách làm này giúp tòa soạn thường xuyên nhận phản hồi, thử nghiệm ý tưởng và điều chỉnh nội dung theo nhu cầu thực tế.

Kinh nghiệm của Irish Times cho thấy thu hút độc giả trẻ không đơn thuần là đưa tin lên những nền tảng họ thường sử dụng. Điều quan trọng là hiểu những vấn đề họ quan tâm, giải thích thông tin rõ ràng và tạo cơ hội để họ tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm báo chí.