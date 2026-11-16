Tờ báo danh tiếng của Anh chọn hình ảnh Vịnh Hạ Long cho gợi ý kỳ nghỉ 'trốn đông' tại Đông Nam Á

Trong bài viết "Vì sao năm nay là thời điểm hoàn hảo cho kỳ nghỉ đón nắng đông tại Đông Nam Á" xuất bản ngày 8/11, cây bút du lịch Lee Cobaj của The Telegraph nhận định Đông Nam Á đang trở lại mạnh mẽ trong lựa chọn nghỉ dưỡng mùa đông của du khách quốc tế. Đáng chú ý, tờ báo lâu đời của Anh sử dụng hình ảnh Vịnh Hạ Long để mở đầu bài viết, giới thiệu thắng cảnh Việt Nam như một trong những kỳ quan thiên nhiên của khu vực.

Đặt Việt Nam ở vị trí đầu tiên trong nhóm điểm đến dành cho những du khách yêu thích phiêu lưu và khám phá, The Telegraph nhấn mạnh chuyến du ngoạn bằng du thuyền giữa Vịnh Hạ Long là trải nghiệm không nên bỏ lỡ. Với hàng nghìn đảo đá vôi và hệ thống hang động kỳ vĩ, di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận mang một vẻ đẹp khác biệt khi bước vào những tháng cuối năm. Không còn cái nắng gay gắt của mùa hè, tiết trời dịu mát cùng những làn sương đôi khi bảng lảng quanh các đỉnh núi đá tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng vừa huyền bí.

Những chuyến du ngoạn giữa các đảo đá vôi của Vịnh Hạ Long là trải nghiệm được The Telegraph gợi ý khi khám phá Việt Nam.

Tuy nhiên, hành trình khám phá Hạ Long không nhất thiết khép lại khi du thuyền cập bến. Tại khu vực Bãi Cháy, sự phát triển của các dịch vụ lưu trú, vui chơi và giải trí ven bờ đang mở rộng lựa chọn cho du khách, từ một chuyến tham quan di sản trong ngày đến kỳ nghỉ kết hợp nhiều trải nghiệm. Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, nằm ngay trung tâm Bãi Cháy, là điểm khởi hành thuận tiện cho những hải trình khám phá vịnh, đồng thời kết nối với các điểm vui chơi, nghỉ dưỡng lân cận. Những khu nghỉ dưỡng bên bờ vịnh như Oakwood Ha Long mang đến không gian lưu trú riêng tư, phù hợp với du khách muốn dành thêm thời gian tận hưởng cảnh quan và nhịp sống của thành phố biển.

Sau hành trình trên mặt nước, du khách có thể tiếp tục ngắm Hạ Long từ một góc nhìn hoàn toàn khác trên Cáp treo Nữ Hoàng thuộc Sun World Ha Long. Từ cabin băng qua vịnh Cửa Lục, toàn cảnh cầu Bãi Cháy, những dãy núi phía xa và đô thị ven biển hiện ra trong cùng một khung hình. Trên đỉnh đồi Ba Đèo, Vườn Nhật và quần thể tâm linh Bảo Hải Linh Thông Tự lại mang đến không gian dạo bộ, vãn cảnh thanh tịnh giữa thiên nhiên.

Băng qua vịnh Cửa Lục lên đồi Ba Đèo bằng Cáp treo Nữ hoàng, du khách có thể thu trọn vào tầm mắt sắc xanh của biển cả và khung cảnh thành phố hùng vĩ từ trên cao.

Khi thành phố lên đèn, Bãi Cháy chuyển sang một nhịp sống sôi động hơn. Du khách có thể tản bộ dưới chân Ngọn Hải Đăng, khám phá các gian hàng ẩm thực, mua sắm quà lưu niệm và hòa mình vào không khí náo nhiệt tại chợ đêm ven biển VUI-Fest Ha Long. Cách đó không xa, Sun Bavaria Ha Long là lựa chọn cho những cuộc hẹn bên bia thủ công, món nướng nóng hổi và âm nhạc, đặc biệt thú vị trong tiết trời se lạnh cuối năm.

Không khí sôi động tại khu vực dưới chân Ngọn Hải Đăng.

Một trải nghiệm khác biệt của mùa đông Hạ Long nằm ở thung lũng khoáng nóng Quang Hanh, nơi du khách có thể tạm rời không khí náo nhiệt ven biển để thư giãn giữa núi rừng. Tại Hilton Quang Hanh Onsen Resort, trải nghiệm ngâm mình trong làn khoáng nóng thiên nhiên giữa tiết trời se lạnh gợi nhớ văn hóa nghỉ dưỡng onsen Nhật Bản, đồng thời mang dấu ấn riêng của vùng đất Quảng Ninh.

Nguồn khoáng nóng Quang Hanh có hàm lượng brom cao, là một trong những đặc điểm nổi bật của nguồn khoáng thiên nhiên tại khu vực.

Điểm đặc biệt của khu nghỉ dưỡng không chỉ nằm ở không gian và dịch vụ mang phong cách Nhật Bản, mà còn ở nguồn khoáng nóng tự nhiên của Quang Hanh. Theo các kết quả phân tích được công bố, nguồn khoáng tại đây có hàm lượng brom khoảng 40,42–45,31 mg/l. Kết hợp với hệ thống bể tắm khoáng đa dạng và những căn biệt thự có onsen riêng, khu nghỉ dưỡng mang đến lựa chọn thư giãn phù hợp sau những ngày du ngoạn, khám phá vịnh biển.

Việc hình ảnh Vịnh Hạ Long xuất hiện nổi bật trong bài viết về du lịch mùa đông của The Telegraph một lần nữa cho thấy sức hút của di sản Việt Nam trên truyền thông quốc tế. Từ những hải trình giữa kỳ quan thiên nhiên đến cáp treo ngắm vịnh, trải nghiệm ẩm thực đêm và nghỉ dưỡng khoáng nóng, hệ sinh thái dịch vụ do Sun Group phát triển đang góp phần mở rộng sức hấp dẫn của Hạ Long, để du khách có thêm lý do lưu lại lâu hơn và khám phá thành phố biển vào nhiều thời điểm trong năm.