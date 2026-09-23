Tổ ấm của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng vào mùa Tết Trung thu

Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 và từng đại diện Việt Nam tranh tài tại Miss World 2021. Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, nàng hậu sinh năm 2001 hiện có cuộc sống kín tiếng hơn cũng như dành nhiều thời gian vun vén gia đình.

Mới đây, Đỗ Thị Hà hé lộ một góc không gian bên trong tổ ấm khi Tết Trung thu đang đến gần. Nàng hậu tự tay bày biện nhiều món đồ gắn liền với không khí mùa đoàn viên như quả hồng, quả bưởi và hoa tươi. Cách sắp xếp đơn giản nhưng đẹp mắt giúp không gian sống thêm sinh động, mang màu sắc đặc trưng của những ngày Tết Trung thu. Đỗ Thị Hà chia sẻ: "Chút hồng ngọt lành cho mùa đoàn viên".

Hoa hậu Đỗ Thị Hà trang trí tổ ấm đón Tết Trung thu.

Từ khi kết hôn, người đẹp dành nhiều sự quan tâm cho không gian sống. Trên trang cá nhân, Đỗ Thị Hà thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như cắm hoa, nấu ăn hay trang trí nhà cửa. Hình ảnh một Đỗ Thị Hà giản dị khi trở về với cuộc sống gia đình nhận được sự yêu thích từ khán giả.

Đặc biệt, những khoảnh khắc nàng hậu xuất hiện bên chồng luôn thu hút sự chú ý. Thay vì thường xuyên chia sẻ chuyện riêng tư, Đỗ Thị Hà lựa chọn ghi lại những lát cắt vừa đủ về cuộc sống sau hôn nhân. Qua đó, người hâm mộ phần nào cảm nhận được sự thay đổi trong cuộc sống của nàng hậu sau khi bước sang một chặng đường mới.

Khoảnh khắc đời thường của Hoa hậu Đỗ Thị Hà bên chồng.

Gần đây, khi xuất hiện tại một chương trình, Đỗ Thị Hà cũng có những chia sẻ đáng chú ý về đời sống hôn nhân sau khoảng một năm kết hôn. Nàng hậu thừa nhận cuộc sống gia đình mang đến cho cô nhiều thay đổi, nhất là khi những trách nhiệm mới xuất hiện.

Đỗ Thị Hà từng tâm sự: "Hiện tại, tôi đã kết hôn và dĩ nhiên sẽ khác biệt so với trước đây. Sẽ có những trách nhiệm lớn hơn. Xin lỗi vì tôi không tiện để chia sẻ quá chi tiết về cuộc sống cá nhân. Tuy nhiên, có một điều là tôi vẫn luôn tiếp tục cống hiến cho cộng đồng và xã hội, như cách mà tôi bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam".

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 tại Thanh Hóa. Năm 2020, khi còn là sinh viên đại học, cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Sở hữu chiều cao 1,77 m cùng gương mặt sáng và vóc dáng nổi bật, Đỗ Thị Hà nhanh chóng trở thành cái tên được công chúng chú ý.

Sau khi giành vương miện, người đẹp đại diện Việt Nam tại Miss World 2021. Tại đấu trường quốc tế, cô lọt Top 13 chung cuộc, qua đó ghi thêm dấu ấn cho nhan sắc Việt tại một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn trên thế giới.

Trở về từ Miss World, Đỗ Thị Hà tiếp tục xuất hiện trong nhiều hoạt động thời trang, giải trí và cộng đồng. Nàng hậu cũng từng bước xây dựng hình ảnh cá nhân, mở rộng công việc và duy trì các hoạt động xã hội.

Hoa hậu Đỗ THị Hà từng đoạt thành tích Top 13 Miss World.

Năm 2025, Đỗ Thị Hà tổ chức hôn lễ với một doanh nhân trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Đám cưới trở thành dấu mốc đáng nhớ, khép lại một chặng đường độc thân và mở ra cuộc sống mới của nàng hậu.

Sau khi kết hôn, Đỗ Thị Hà chủ động giữ sự riêng tư trong chuyện tình cảm. Cô không thường xuyên công khai những câu chuyện phía sau cuộc hôn nhân mà chỉ chia sẻ một số khoảnh khắc đời thường. Trong đó, hình ảnh nàng hậu chăm chút cho nhà cửa, nấu ăn, cắm hoa hay tận hưởng những dịp đặc biệt cùng gia đình nhận được nhiều sự quan tâm.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà hạnh phúc bên chồng.