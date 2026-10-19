Tổ 785 Công an TP. Huế: Chủ động tuần tra, phát hiện, đấu tranh với tội phạm ngay từ cơ sở

Tổ 785 triển khai nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự.

Xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật

Khoảng 17 giờ ngày 13/10/2026, trong quá trình tuần tra, Tổ 785 phát hiện hai thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển kiểm soát, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra. Qua đấu tranh, Nguyễn T. T. (sinh năm 2012, trú tại 335 Nguyễn Sinh Cung, phường Mỹ Thượng) khai nhận đã cùng Đặng V. T. (sinh năm 2012, trú tại 56 Nguyễn Phúc Lan, phường Kim Long) trộm cắp xe mô tô mang biển kiểm soát 75AA - 365.17 tại đường Nguyễn Phúc Lan. Từ lời khai của Nguyễn T. T., Tổ 785 phối hợp Công an phường Kim Long xác minh, bắt giữ Đăng V. T. và làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của hai đối tượng. Vụ việc sau đó được bàn giao Công an phường Kim Long tiếp tục thụ lý, điều tra theo quy định.

Tiếp đó, ngày 12/10, Tổ 785 phối hợp với Công an phường Phú Xuân xác minh, truy xét vụ trộm cắp điện thoại di động iPhone 16 xảy ra vào khoảng 7 giờ tại khu vực ngã ba đường Lê Huân - Thạch Hãn, phường Phú Xuân. Qua công tác truy xét, lực lượng chức năng xác định được đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Nguyễn Văn Đ. (sinh năm 1990, trú tại phường Hương An).

Từ khi ra quân đến nay, Tổ công tác 785 đã phát hiện, xử lý hơn 15 vụ vi phạm pháp luật và hơn 100 trường hợp vi phạm với khoảng 120 lỗi, chủ yếu liên quan đến trật tự, an toàn giao thông. Qua đó, góp phần phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm

Thượng tá Hồ Văn Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố cho biết, việc triển khai các Tổ 785 nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là tại những tuyến đường, địa bàn tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự.

Trên cơ sở nắm tình hình địa bàn, lực lượng tập trung phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, ma túy, vũ khí trái phép, vận chuyển hàng cấm, hàng giả và hàng hóa không rõ nguồn gốc. Công tác kiểm tra phương tiện có dấu hiệu nghi vấn, xử lý vi phạm giao thông, nồng độ cồn và các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy cũng được chú trọng.

Các hoạt động tuần tra tập trung tại khu vực xung quanh trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước, các mục tiêu trọng điểm, ngân hàng, tiệm vàng, địa bàn giáp ranh phức tạp, nơi tập trung đông người và những tuyến đường thường xảy ra tội phạm, vi phạm pháp luật.

Để bảo đảm hoạt động tuần tra được triển khai thường xuyên, liên tục, bốn Tổ 785 được phân công phụ trách các địa bàn trên toàn thành phố. Mỗi tổ gồm cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát kinh tế, cảnh sát ma túy, cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động, tổ chức 3 ca tuần tra mỗi ngày. Thời gian, tuyến và khu vực hoạt động được điều chỉnh linh hoạt theo tình hình thực tế, tập trung vào những địa bàn, khung giờ tiềm ẩn nguy cơ cao.

Song song với lực lượng tuần tra Tổ 785, công an các xã, phường cũng bố trí một tổ tuần tra, kiểm soát hằng ngày. Việc triển khai đồng bộ từ thành phố đến cơ sở giúp tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm ngay tại địa bàn, hạn chế nguy cơ phát sinh các vụ việc phức tạp.