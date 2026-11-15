TNIS lan tỏa văn hóa tranh biện, kết nối tài năng trẻ qua VMDC mùa 5

Ngày 7-8/11, Trường Quốc tế True North (TNIS) đăng cai tổ chức Vietnam Middle School Debate Championship (VMDC) mùa 5, với sự tham gia của gần 100 đội tranh biện đến từ các trường tiểu học và THCS trên cả nước.

Giải đấu tạo sân chơi học thuật để học sinh thể hiện năng lực lập luận, đồng thời mở rộng kết nối giữa những người trẻ có chung niềm yêu thích tranh biện.

Mở rộng cộng đồng tranh biện từ sân chơi học thuật tiêu chuẩn quốc tế

Ra đời năm 2022, Vietnam Middle School Debate Championship (VMDC) hướng đến xây dựng môi trường tranh biện chuyên nghiệp dành cho học sinh tiểu học và THCS, kết nối học sinh từ các trường công lập, song ngữ và quốc tế.

Qua từng mùa giải, VMDC từng bước mở rộng quy mô, trở thành không gian kết nối cộng đồng tranh biện trẻ trên cả nước.

Mùa 5 quy tụ gần 100 đội thi, tiếp tục cho thấy sức hút của tranh biện học đường, đồng thời mở ra cơ hội để các bạn tiếp xúc với những góc nhìn đa dạng, trao đổi lập luận và học hỏi kinh nghiệm từ các bạn đồng trang lứa.

Đánh giá về vai trò của tranh biện trong giáo dục, bà Tammy Bùi - Nhà đồng Sáng lập - Giám đốc Điều hành cho rằng, đây không đơn thuần là một hoạt động rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ, mà còn là cơ hội để học sinh phát triển tư duy độc lập, khả năng lắng nghe và sự tự tin khi thể hiện quan điểm.

Bảo đảm tiêu chuẩn chuyên môn và tính minh bạch

Theo bà Tammy Bùi, chất lượng của một giải đấu tranh biện không chỉ được đánh giá qua quy mô hay số lượng đội tham gia mà còn thể hiện ở tiêu chuẩn chuyên môn, tính công bằng và những trải nghiệm học thuật dành cho thí sinh.

VMDC áp dụng thể thức World Schools Debate Championship (WSDC) - thể thức được sử dụng tại Giải Vô địch Tranh biện Học sinh Thế giới. Các đội thi không chỉ cần có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo mà còn phải phân tích vấn đề, xây dựng lập luận logic, phản biện quan điểm đối lập và phối hợp hiệu quả với đồng đội.

Thí sinh tranh thủ 30 phút chuẩn bị lập luận trước vòng đấu tại VMDC mùa 5.

Một điểm đang chú ý của mùa giải năm nay là Hội đồng Trưởng Ban giám khảo quy tụ các chuyên gia đến từ 5 quốc gia châu Á, gồm Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia và Philippines. Nhiều thành viên từng đảm nhiệm vai trò giám khảo tại các giải tranh biện lớn trong khu vực và quốc tế như NEADC, Asian BP, UADC, WUDC và Australs.

Trước giải đấu, các giám khảo đã trải qua quá trình đào tạo và đánh giá năng lực, sau đó được phân thành 3 cấp: Giám khảo chính, giám khảo phụ và giám khảo tập sự. Sau mỗi vòng đấu, thí sinh có thể gửi phản hồi về chất lượng chấm thi. Cơ chế này góp phần duy trì tính công bằng, minh bạch và nâng cao chất lượng tổ chức qua từng mùa giải.

Hội đồng giám khảo trong một trận đấu loại trực tiếp tại VMDC mùa 5

Học sinh TNIS ghi dấu ấn tại mùa giải thứ 5

Sau hai ngày tranh tài, VMDC mùa 5 khép lại bằng lễ trao giải ngày 8/11, vinh danh những đội thi và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đáng chú ý, học sinh Trường Quốc tế True North ghi dấu ấn nổi bật tại hạng mục Người tranh biện xuất sắc nhất (Best Speaker) bảng THCS - Open (Middle School Open) khi 2 đại diện lớp 8I cùng giành những vị trí cao nhất. Cụ thể, Leona Erin Abella Gelaga xuất sắc giành vị trí thứ nhất, trong khi Namkung Onie xếp thứ hai. Kết quả này là sự ghi nhận cho năng lực lập luận, tư duy phản biện và khả năng trình bày của 2 học sinh TNIS trong một giải đấu quy tụ đông đảo thí sinh đến từ nhiều trường trên cả nước.

Leona Erin Abella Gelaga (Top 1) và Namkung Onie (Top 2) Best Speaker bảng Middle School Open, học sinh lớp 8I TNIS.

Bên cạnh các giải thưởng cá nhân, những đội thi xuất sắc nhất cũng được vinh danh ở ba bảng đấu:

- Bảng Tiểu học: Vô địch - VAGM; Á quân - EC_HALFNIGHT.

- Bảng THCS - Open: Vô địch - CHAM; Á quân - HIGHWAY 1009.

- Bảng THCS-Junior: Vô địch - DOMITI MILK AND HONEY; Á quân - SIGMA SEAGULLS.

Với TNIS, việc đăng cai tổ chức VMDC mùa 5 không chỉ dừng lại ở một giải đấu thường niên mà còn là nỗ lực đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng tranh biện trẻ tại Việt Nam.

Bà Tammy Bùi cho hay: “Thông qua các hoạt động như VMDC, TNIS tiếp tục khẳng định cam kết xây dựng môi trường học thuật chất lượng, nơi học sinh không chỉ phát triển năng lực cá nhân mà còn có cơ hội giao lưu, trao đổi quan điểm và học hỏi lẫn nhau, từ đó hình thành những kết nối có giá trị trong cộng đồng học thuật”.

(Nguồn: TNIS)