TNGT tăng do có tiêu cực của lực lượng chức năng

'Những tháng đầu năm 2018, TNGT trên cả nước đã có diễn biến phức tạp trở lại. Đặc biệt, có tình trạng tiêu cực trong lực lượng làm nhiệm vụ ngoài đường...

Đó là thông tin được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (ATGT), khẳng định tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT quý I-2018.

Một vụ tiêu cực ở Hà Nội vừa bị báo chí phát hiện đầu năm nay. Ảnh: Internet

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến, nhất là việc làm rõ những hạn chế, yếu kém và chỉ ra nguyên nhân. Từ đó đề xuất các giải pháp thiết thực, cả trước mắt và lâu dài để thực hiện tốt hơn công tác bảo đảm trật tự ATGT thời gian tới, từng bước kiềm chế không để xảy ra các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, nhất là đối với xe ô tô khách.

Báo cáo tại hội nghị, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT, cho biết trong quý I-2018 toàn quốc xảy ra 4.674 vụ TNGT, làm chết 2.149 người, bị thương 3.627 người. So với quý I-2017, số người chết tăng 35 người (hơn 1,6%).

Trong đó, lĩnh vực đường bộ xảy ra 4.610 vụ, 2.106 người chết và 3.618 người bị thương. Nguyên nhân chủ yếu do người điều khiển phương tiện đường bộ vi phạm làn đường, phần đường, tốc độ, chuyển hướng không chú ý, tránh vượt sai, sử dụng rượu bia... Các lĩnh vực đường sắt, đường thủy và hàng hải xảy ra 64 vụ, làm chết 43 người, bị thương 9 người; trong đó đường sắt và thủy đều giảm, riêng hàng hải tăng 3 vụ và tăng 1 người chết.

Phân tích theo địa bàn, tổng số có 32 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2017, trong đó 11 địa phương giảm trên 30% số người chết là: An Giang, Thái Nguyên, Kon Tum, Lai Châu, Vĩnh Phúc, Bình Phước, Lào Cai, Phú Yên, Yên Bái, Bắc Ninh, Hải Phòng. Đặc biệt An Giang, Thái Nguyên, Kon Tum giảm trên 40% số người chết do TNGT.

Tuy nhiên, vẫn còn 27 địa phương có người chết do TNGT tăng cao, trong đó 14 tỉnh tăng trên 40% là Cà Mau, Tây Ninh, Cao Bằng, Hậu Giang, Hà Giang, Hải Dương, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Long An, Quảng Nam, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Quảng Trị, Gia Lai. Trong đó, 3 tỉnh là Cà Mau, Tây Ninh, Cao Bằng có số người chết tăng từ 150% trở lên.

PHÚ PHONG