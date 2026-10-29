TNG lập đỉnh lợi nhuận quý, dòng tiền kinh doanh vẫn âm gần 700 tỷ đồng

Lợi nhuận tăng 30%, chi phí lãi vay gần 1 tỷ đồng mỗi ngày

Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG (mã chứng khoán: TNG) ghi nhận doanh thu thuần quý III/2026 đạt 3.229 tỷ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 151,5 tỷ đồng, tăng 30%. Đây là mức lợi nhuận theo quý cao nhất của doanh nghiệp kể từ khi niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Kết quả kinh doanh tích cực được ghi nhận trong bối cảnh chi phí tài chính, đặc biệt là chi phí lãi vay, tiếp tục tạo áp lực lên hoạt động của doanh nghiệp. Riêng quý III, TNG phát sinh gần 87 tỷ đồng chi phí lãi vay, tương đương khoảng 950 triệu đồng mỗi ngày.

TNG gánh chi phí lãi vay gần 1 tỷ đồng mỗi ngày trong 9 tháng đầu năm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của TNG đạt 8.095 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 362 tỷ đồng, cao hơn 29% so với 9 tháng đầu năm trước. Trong khi đó, chi phí lãi vay trong kỳ lên tới 220,71 tỷ đồng, tăng 26%.

Diễn biến này cho thấy quy mô doanh thu và lợi nhuận của TNG tiếp tục mở rộng, song chi phí vốn cũng tăng nhanh. Việc duy trì đà tăng trưởng trong thời gian tới sẽ phụ thuộc một phần vào khả năng kiểm soát chi phí tài chính và quản lý dòng tiền trong hoạt động kinh doanh.

Dòng tiền âm sâu, dư nợ vay tiến sát 4.200 tỷ đồng

Một điểm đáng chú ý trong báo cáo tài chính của TNG là dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm âm hơn 696 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước âm 344 tỷ đồng. Mức thâm hụt tăng lên cho thấy dòng tiền tạo ra từ hoạt động kinh doanh chưa theo kịp nhu cầu vốn của doanh nghiệp.

Tại ngày 30/09/2026, tổng tài sản của TNG đạt 7.747,91 tỷ đồng. Trong cơ cấu tài sản, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 1.785 tỷ đồng, trong đó phải thu khách hàng đạt 1.696,42 tỷ đồng. Các khoản phải thu lớn gồm Desipro với 574,42 tỷ đồng, Asmara với 258,33 tỷ đồng và Haddad với 248,07 tỷ đồng.

Lượng tiền và tương đương tiền của doanh nghiệp ở mức hơn 158 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng nợ phải trả đạt 5.712,64 tỷ đồng, với dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn gần 4.200 tỷ đồng, tăng 26% so với đầu năm. Dư nợ vay ròng vượt 3.540 tỷ đồng, tăng gần 40%.

Việc dư nợ tăng trong bối cảnh dòng tiền kinh doanh âm khiến chi phí lãi vay trở thành yếu tố cần theo dõi. Khi nhu cầu vốn lưu động lớn, các khoản phải thu chiếm tỷ trọng đáng kể và tiền mặt ở mức tương đối thấp so với quy mô tài sản, tiến độ thu hồi công nợ có thể ảnh hưởng đến nhu cầu vay vốn cũng như chi phí tài chính của doanh nghiệp.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh chính, TNG tiếp tục gia tăng vốn đầu tư vào Công ty TNG Land. Giá trị khoản đầu tư này tăng từ 140 tỷ đồng lên 280 tỷ đồng. Tại dự án Cụm công nghiệp Sơn Cẩm, doanh thu chưa thực hiện dài hạn tăng từ 131,98 tỷ đồng lên 257,79 tỷ đồng, trong khi chi phí xây dựng cơ bản dở dang ghi nhận 239,42 tỷ đồng.

Trong tháng 10/2026, TNG tiếp tục có các giao dịch tín dụng với ngân hàng. Cụ thể, doanh nghiệp ký hợp đồng vay 17,1 tỷ đồng với VietinBank ngày 13/10/2026 và ký hạn mức tín dụng gần 758 tỷ đồng với Vietcombank ngày 14/10/2026. Các giao dịch này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp có nhu cầu vốn phục vụ hoạt động và các kế hoạch đầu tư.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TNG giao dịch ở mức 19.800 đồng/cổ phiếu trong sáng 29/10/2026, tăng 0,51% so với giá tham chiếu và có thời điểm chạm 20.000 đồng/cổ phiếu. Sau giai đoạn dao động quanh vùng 16.000–17.000 đồng trong tháng 8 và tháng 9, thị giá đã phục hồi rõ nét trong tháng 10, đi kèm thanh khoản cải thiện. Với mức giá 19.800 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường của TNG hơn 2.670 tỷ đồng.