TMT sắp bán xe điện tốc độ thấp - thương hiệu Việt, giá từ 123 triệu

TMT Group - đơn vị đảm nhận lắp ráp, phân phối ôtô điện thương hiệu Wuling tại Việt Nam thông qua liên doanh với SGMW - vừa xác nhận chuẩn bị giới thiệu dải sản phẩm mới thuộc dòng xe điện tốc độ thấp, sở hữu thiết kế nhỏ gọn, 4 cửa với giá dự kiến từ 123 triệu đồng.

Xe điện nhỏ gọn

Trong lần cung cấp thông tin mới nhất, TMT Group xác nhận tên các mẫu xe điện kiểu dáng ôtô du lịch lần lượt là E2, E3 và E4. Mẫu Q5 là xe điện chở người dạng xe golf, trong khi Q7 là một mẫu xe điện chuyên dụng với thùng hàng hở phía sau.

Hình ảnh ban đầu do TMT Group chia sẻ cho thấy các mẫu xe này đeo logo TMT, không phải Wuling hay bất kỳ thương hiệu nào khác. Vẫn chưa rõ các mẫu xe này là sản phẩm TMT Group tự nghiên cứu phát triển hay được hình thành thông qua hợp tác với hãng xe khác, tuy nhiên có thể khẳng định dòng xe điện tốc độ thấp khi ra mắt sẽ thuộc thương hiệu TMT của Việt Nam.

Các thông số về kích thước tổng thể, sức mạnh động cơ, phạm vi hoạt động... đều chưa được xác nhận. Đáng chú ý, dù sở hữu thiết kế nhỏ gọn, toàn bộ xe điện E2, E3 và E4 đều bố trí cấu hình 4 cửa - thiết kế được mô tả sẽ giúp việc lên xuống xe, đưa đón người thân và sắp xếp đồ dùng thuận tiện hơn.

TMT Group chuẩn bị ra mắt dòng xe điện tốc độ thấp, nhỏ gọn. Ảnh: TMT Group.

Dải sản phẩm xe điện mới của TMT Group tại Việt Nam dự kiến có giá bán từ 123 triệu đến 295 triệu đồng, tùy từng mẫu xe, cấu hình và công năng sử dụng. Giá bán chính thức sẽ được công bố sau khi TMT Group hoàn tất các bước xác nhận cần thiết.

TMT Group cho biết đang tiếp tục hoàn thiện sản phẩm và các thủ tục kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng theo quy định áp dụng cho từng dòng xe. Thông số kỹ thuật, phạm vi và điều kiện sử dụng, cùng với chính sách bảo hành, hệ thống dịch vụ và thời gian đưa xe ra thị trường sẽ được công bố chính thức sau khi được xác nhận.

Cơ hội ra sao?

So với thời điểm ra mắt Wuling Hongguang Mini EV hồi năm 2023, loạt xe điện mà TMT Group chuẩn bị giới thiệu đến khách Việt đã rẻ hơn khá nhiều.

Nếu giá bán chính thức của xe khởi điểm 123 triệu đồng như thông tin chia sẻ ở trên, đây sẽ thực sự là khoảng giá cạnh tranh với các dòng xe tay ga cao cấp tại Việt Nam.

Wuling Hongguang Mini EV không thể trở thành lựa chọn thay thế xe máy như kỳ vọng của đơn vị phân phối. Ảnh: Toàn Thiện.

Dẫu vậy, như thách thức của phần lớn hãng xe điện mới khi bắt đầu chinh phục khách Việt, giá trị thương hiệu cũng như chất lượng sản phẩm luôn là câu chuyện đáng bàn.

TMT Group không phải là cái tên xa lạ của ngành công nghiệp ôtô Việt Nam. Khác với cách mà VinFast được biết đến như một hãng xe du lịch, TMT lại chuyên về xe tải thương mại, xe ben, xe thùng, xe đầu kéo...

Nhìn vào dải sản phẩm xe điện mới chuẩn bị ra mắt của TMT Group, có cơ sở để tin rằng loạt xe điện tốc độ thấp phục vụ thương mại như Q5, Q7 sẽ có cơ hội cao hơn.

Các xe này có thể đánh vào nhu cầu vận chuyển người, hàng hóa trong không gian hạn chế như ngõ hẻm, đô thị hoặc di chuyển quãng ngắn ở resort, khu dân cư, sân golf nhờ kích thước nhỏ gọn, đồng thời tận dụng được hiểu biết của TMT ở thị trường xe vận tải chuyên dụng.

TMT đang đẩy mạnh phát triển trạm sạc công cộng ở Việt Nam. Ảnh: TMT-EGreen.

Còn với nhóm xe điện E2, E3 và E4, thách thức lớn hơn sẽ nằm ở câu chuyện phân loại. TMT Group cho biết các xe này định vị trong dòng xe điện tốc độ thấp, tức hoạt động sẽ bị giới hạn trong một số khu vực nhất định.

Giá bán rẻ sẽ hấp dẫn người mua, nhưng việc bị hạn chế di chuyển trên đường công cộng có thể thành rào cản cho những mẫu xe điện giá dưới 300 triệu đồng này.

Tình hình còn trở nên khó khăn hơn khi đặt vào bối cảnh hiện tại, giữa lúc thị trường đang có nhiều ôtô điện tầm giá 200 triệu đồng như VinFast VF 2/Minio Green và Bestune Xiaoma - những mẫu xe đủ chuẩn lưu thông trên đường công cộng.

Như vậy sau thời gian khá dài tham gia thị trường xe điện Việt với duy nhất thương hiệu Wuling, TMT Group sẽ bắt đầu giới thiệu dòng xe điện thương hiệu TMT của riêng mình, trước mắt tập trung cho phân khúc xe điện tốc độ thấp.

Nhóm ôtô điện Wuling sẽ tiếp tục được TMT Motors phân phối tại thị trường Việt Nam. Số này hiện bao gồm các mẫu xe như Macaron, Bingo, Grango, dự kiến sớm có thêm Darion.

Trước khi ra mắt dải sản phẩm xe điện mới, TMT Group cho thấy sự chuẩn bị khá chu đáo khi thành lập TMT-EGreen, đồng thời đang nỗ lực để hoàn thành mục tiêu xây dựng 30.000 trạm sạc công cộng chuẩn CCS2 vào năm 2030.

Tuy nhiên với việc định vị các mẫu xe điện mới thuộc nhóm xe điện tốc độ thấp, thách thức của TMT Group có lẽ không còn nằm ở hạ tầng trạm sạc công cộng - điểm nghẽn từng khiến Wuling Hongguang Mini EV không thể hoàn toàn chinh phục khách Việt.