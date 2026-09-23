TMT dự kiến ra mắt loạt ô tô điện, giá chỉ từ 123 triệu đồng

Hiện chưa rõ đây có phải là các dòng sản phẩm do TMT Group tự nghiên cứu, phát triển hay thông qua hợp tác với hãng xe khác. TMT Group hiện đang tham gia liên doanh SGMW với thương hiệu Wuling thuộc tập đoàn SAIC (Trung Quốc).

Toàn bộ 5 mẫu xe điện mới dự kiến được TMT Group giới thiệu ra thị trường - Ảnh: TMT

TMT Group chưa tiết lộ các thông số chi tiết của các mẫu xe điện dòng E Series mới. Dù vậy, những hình ảnh được chia sẻ cho thấy cả E2, E3 và E4 đều sở hữu cấu hình 4 cửa giúp việc lên/xuống xe dễ dàng hơn so với 2 cửa.

Cả 3 mẫu xe này đều gợi nhớ đến thiết kế của một số dòng xe đã từng hiện diện tại Việt Nam. Trong đó, TMT E2 có kiểu dáng vuông vức, cụm đèn chiếu sáng hình chữ nhật cùng nhiều mảng ốp màu đen giống với Wuling MiniEV. Nội thất có vô-lăng 2 chấu, màn hình kỹ thuật số và màn hình trung tâm.

Mẫu xe điện E2 - Ảnh: TMT

Kiểu dáng của TMT E3 bo tròn và mềm mại hơn và hao hao nét thiết kế của mẫu xe Dongfeng Box. Trong khoang lái có màn hình đặt dọc, 3 cửa gió điều hoà hình tròn.

Mẫu xe lớn nhất là TMT E5 lại có nhiều nét thiết kế giống với dòng xe cỡ nhỏ hạng sang MINI Cooper. Thân xe sơn màu xanh nhạt, mái và cột xe màu đỏ, cụm đèn chiếu sáng hình tròn, lưới tản nhiệt họa tiết tổ ong. Nội thất có màn hình kỹ thuật số sau vô-lăng và màn hình trung tâm.

Mẫu xe điện E3 - Ảnh: TMT

Theo dự kiến của TMT Group, dải sản phẩm mới này sẽ có mức giá bán lẻ từ 123 - 295 triệu đồng. Tuy nhiên, TMT không tiết lộ khoảng giá thấp nhất thuộc về mẫu xe nào. Thậm chí nhiều khả năng mức giá thấp nhất không thuộc về mẫu xe nào trong dải sản phẩm E Series nêu trên mà là của một mẫu xe thương mại phục vụ trong sân golf hay khu du lịch, khu dân cư nhỏ. Bởi trong các mẫu xe sắp được TMT Group dự kiến giới thiệu, ngoài bộ 3 E Series còn có 2 mẫu xe thương mại Q5 và Q7.

Hiện tại, toàn bộ 5 mẫu xe mới này hiện vẫn chỉ đang trong quá trình hoàn thiện thiết kế, thực hiện các thủ tục kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng theo quy định áp dụng cho từng dòng xe.

Mẫu xe điện E5 - Ảnh: TMT

Khoảng giá từ 123 - 295 triệu đồng có thể khiến nhiều người tiêu dùng kỳ vọng. Tuy nhiên, nhóm các mẫu xe 4 cửa chở người hoàn toàn có thể sẽ có giá bán lẻ quanh mức 200 triệu đồng. Đây là mức giá không dễ tiếp cận khi trên thị trường hiện đang có mẫu xe VinFast VF 2 giá chỉ 188 triệu đồng.

Bên cạnh đó, hạ tầng trạm sạc vẫn tiếp tục là một trở ngại rất lớn đối với các dòng xe điện của TMT. Trong khi đó, người tiêu dùng sử dụng xe VinFast hiện hưởng lợi từ hệ thống hàng nghìn trạm sạc công suất lớn cùng chính sách miễn phí sạc.